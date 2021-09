Balonmano no recibirá fondos en septiembre

La Federación de Balonmano no estará en la asignación de septiembre. Se confirma que no había liquidado.

Una fuente ligada al Comité Olímpico Dominicano informó que la Federación de Balonmano que dirige, Miguel -Nino- Rivera, no aparecerá en la asignación del mes de septiembre al igual que otras diez federaciones que no liquidaron los meses de abril, mayo y junio.

Trascendió que el caso de Balonmano es más grave, pues se presentaron a liquidar a las oficinas del Ministerio de Deportes los meses de: enero, febrero, marzo y abril, alegando por escrito, que tuvieron inconvenientes, debido que José Duval Puello y Miguel Almonte Valoy -fallecido-, ex presidente y tesorero respectivamente, se justificaban como los reales presidente y tesorero de la entidad, por lo que, el Banco de Reservas bloqueó la cuenta de la federación. Su visita al Ministerio de Deportes.

La federación envió una comunicación liquidando los meses de abril, mayo y junio.

En una comunicación vía WhatsApp, Miguel -Nino- Rivera, le manifestó al editor deportivo de El Nacional, que la inclusión de la federación de Balonmano en un listado de federaciones que no había liquidado sus recursos económicos, se debía a un error o confusión del Ministerio de Deportes, que dirige Francisco Camacho.

Francisco Camacho dijo que enMiderec se laborará con transparencia absoluta en el manejo de los recursos que entregue el Ministerio de Deportes. Es un mandato expreso del presidente Abinader.

Una colaboración del columnista Ramón Rodríguez para El Nacional.