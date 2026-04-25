Los Alcarrizos. — La muerte violenta de la joven Yoemdry Contreras Vásquez, de 24 años, mantiene en vilo a sus familiares y a toda la comunidad del municipio de Los Alcarrizos, en medio de la falta de respuestas claras por parte de las autoridades.

El caso, que ha generado consternación, sigue sin avances concretos, según denunciaron allegados, quienes aseguran que hasta el momento no se han identificado responsables ni se han producido detenciones. La víctima deja en la orfandad a un niño de apenas un año de edad.

De acuerdo con los reportes preliminares, la joven Contreras Vásquez fue hallada en el baño de su vivienda, ubicada en la calle México del sector Las Mercedes, con signos evidentes de violencia.

También te puede interesar:

El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que apunta a que llevaba varios días sin ser descubierto, incrementando las interrogantes sobre las circunstancias del hecho.

Familiares exigen respuestas

El señor Sixto Hernández, tío de la joven, encabezó el llamado de la familia a las autoridades para que aceleren las investigaciones y logren dar con los responsables de este crimen.

Denunció que el silencio oficial y la falta de información mantienen en angustia a los parientes, quienes reclaman justicia y mayor diligencia en el proceso.

Hermetismo incrementa tensión

Hasta ahora, las autoridades no han ofrecido detalles sobre posibles sospechosos ni sobre el paradero de la pareja sentimental de la víctima, elemento que ha generado mayor inquietud entre residentes del sector.

El caso reaviva el debate sobre la violencia en el país y la necesidad de respuestas oportunas y eficaces por parte de los organismos de seguridad, ante hechos que golpean directamente a las familias dominicanas.