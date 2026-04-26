Su dominio desde el montículo lo ha hecho merecedor de ser elevado al nicho de la inmortalidad del Pabellón de la Fama de la República Dominicana. Esta es la manera de reconocer la grandeza como beisbolista de Johnny Olivo.

A base de potencia, control y una mentalidad competitiva se distinguió en cada salida.

Consistencia

Su capacidad para imponerse a bateadores de alto nivel y la consistencia a lo largo de su carrera lo convirtió en una figura respetada dentro y fuera del terreno.

La exaltación de Olivo al Salón de la Fama del Deporte Dominicano representa el reconocimiento a una trayectoria ejemplar, símbolo de orgullo y de inspiración para futuras generaciones de peloteros.

El legado del nativo de Santiago lo ubica en la élite histórica de los mejores serpentineros aficionados de la República Dominicana y entre los más sobresalientes de su época en todo el continente.

Olivo será inmortalizado en el 60 Ceremonial del Pabellón de la Fama, el domingo 15 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana, en el auditorio del Centro Olímpico.

Su elección fue anunciada en la víspera por el presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama, doctor Dionisio Guzmán, presidente del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Cinco oros

Es un ganador de cinco medallas de oro con la selección de mayores, incluyendo dos en eventos oficiales, entre las que destacan el icónico oro que ayudó a ganar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe La Habana 82 (Cuba) y la de plata en los Juegos Panamericanos de 1979 celebrados en San Juan, Puerto Rico.

Recopiló cerca de 20 victorias en sus actuaciones internacionales.

Guzmán subrayó que se trata del quinto elegido de un listado especial de deportistas que se destacaron antes de los 90 ‘s, a ser inmortalizados.

Previamente han sido elegidos Winston Royal, en baloncesto; Domingo Saint Hilaire, como propulsor; Ricardo Joseph, en béisbol; José Ramón Reyes, artes marciales con especialidad en la modalidad de taekwondo; y ahora Olivo.

Parte de su historia

Johnny Rafael Olivo Tavárez nació el 12 de enero de 1953 en Gurabo y falleció el 19 de septiembre del 2000.

Jugó durante 23 años en el béisbol superior de Santiago y el Distrito Nacional, incluyendo 14 como el As abridor de la selección nacional.

Juegos del 1974

Su primera participación con la selección se remonta a 1974, en ocasión de la celebración en el país de los XII Juegos Deportivos, Centroamericanos y del Caribe.

En 1976 fue elegido, como mejor lanzador zurdo, en el equipo Todos Estrellas del Cuadrangular Internacional de Béisbol celebrado en Puerto Rico, donde venció al equipo anfitrión y a la escuadra de Venezuela. Terminó con récord de 2-0.

Mundial

Ese mismo año, en diciembre, tuvo registro de 2-0 en la XXIV Serie Mundial Amateur de Cartagena de Indias (Colombia), derrotando a la poderosa selección olímpica de Cuba y a China.

Hasta esa fecha la historia solo registraba al también fallecido lanzador zurdo Ramón -Pintacora- de los Santos, como el único pitcher dominicano que había derrotado a Cuba en un evento oficial.

Volvió a vencer a Cuba y a su As Antonio Huelga, considerado en el mejor lanzador del mundo de la época, en la disputa por la medalla de oro de los Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos de 1977 celebrados en República Dominicana.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.