Los Alcarrizos.— Un presunto delincuente murió la tarde de este sábado tras un supuesto enfrentamiento a disparos con agentes de la Policía Nacional, en un hecho registrado en el municipio de Los Alcarrizos.

El fallecido fue identificado como Jorge Yunior Pérez Encarnación, de 29 años. Su cuerpo fue trasladado alrededor de las 3:30 de la tarde a la sala de emergencias del hospital Doctor Vinicio Calventi por miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

De acuerdo con versiones preliminares, en medio del alegado enfrentamiento dos agentes policiales habrían resultado heridos de bala. Hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias exactas del suceso.

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Según informaciones obtenidas, los agentes que llevaron el cuerpo al centro de salud no ofrecieron explicaciones al personal médico y se retiraron del lugar de manera apresurada.

Jorge Yunior Pérez Encarnación

Posteriormente, al hospital se presentaron varias unidades policiales, incluyendo miembros del Departamento de Investigaciones de Homicidios y de la Policía Preventiva, quienes iniciaron las indagatorias correspondientes.

El cadáver permanece en la morgue del centro de salud, a la espera de ser trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los procedimientos de rigor.

Hasta el momento, las autoridades policiales no han emitido un informe oficial sobre el hecho. Se trata de una información en desarrollo.