Privilegios de Jean Alain

He dicho en reiteradas ocasiones que los “cambios” del presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) debieron comenzar con el sistema de justicia por su complicidad con la corrupción que desde hace años impiden que los políticos corruptos y los empresarios involucrados en esa práctica no sean condenados, contrario a lo que sucede con los “ciudadanos de a pie” que abarrotan las cárceles del país por delitos menores.

(Nadie pone en duda que, en este país, el que se roba un peso es un ladrón, mientras que el funcionario corrupto que se roba un millón o miles de millones del erario es un señor que debe ser tratado cumpliendo con el “debido proceso” hasta la extinción de este, cuando es puesto en libertad, pura y simple).

En el 2021 el señor Jean Alan Rodríguez intentó salir del país hacia los Estados Unidos junto con su familia, pero le fue impedido por las autoridades. Ese hecho debió impedir cualquier permiso para viajar al exterior por el peligro de fuga inminente.

A otros reclusos de menor jerarquía política el ministerio público y los jueces les han negado los permisos para viajar a España y los Estados Unidos. A unos se los niegan a otros se los dan. Depende de quien sea, si es rico y poderoso, con abogados que cuestan una fortuna, atendiendo al “debido proceso”, pero si es pobre, sin poder político, ni protección mediática, se los niegan.

Hay presos que no tienen dolientes, que no pueden pagar abogados ni periodistas, fiscales y jueces complacientes.

En este país se dispara primero y se investiga después en los barrios marginados que forman los cinturones de miseria, pero no en los sectores residenciales donde residen los políticos y empresarios del bajo mundo, narcotraficantes y “banqueros” del juego de azar. Una cosa es con guitarra y violín, y, otra cosa es con güira y tambora”. El pobre vale menos que la bala que lo mata”, como bien dice el escritor ya fallecido Eduardo Galeano.

Más de 20 mil reclusos, muchos de ellos enfermos, con tuberculosis, sida, cáncer de colon, de estómago, de páncreas, anemia crónica, paludismo, diabetes, problemas respiratorios, cardiópatas, pudriéndose en pequeñas celdas, sin poder pagar una fianza por falta de recursos económicos, sin abogados de renombre ni periodistas influyentes, por no poder pagarlos,

¡Esa es la pura verdad, señores! Justicia cómplice para los depredadores de los recursos públicos, cárceles para los desamparados de la fortuna, que no pueden robarse un plátano para alimentar a su familia porque terminan condenados a diez o 20 años. Jean Alain está “preso” en su casa.