Banreservas encabeza Ranking de Inclusión Financiera 2025 según informe de la SB

El Banco de Reservas encabezó el Ranking de Inclusión Financiera 2025 con una puntuación de 89.4, según un informe elaborado por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, lo que la convierte en la entidad más inclusiva del sector.

Con el título “Hacia un sistema financiero inclusivo y sostenible 2025”, el informe midió el impacto de las acciones incluyentes ejecutadas por instituciones financieras de la República Dominicana y profundizó sobre el estado de los segmentos vulnerables y su acceso a los servicios financieros, además de los desafíos existentes para proponer soluciones que contribuyan a la construcción de un entorno más inclusivo.

El doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, ha valorado las acciones que motivaron este reconocimiento como la reafirmación del compromiso de la institución con la inclusión y la sostenibilidad.

El ejecutivo bancario ha sostenido que la principal entidad del sector financiero seguirá implementando programas que crean el acceso directo de los dominicanos a todos los productos financieros que ofrece Banreservas, así como nuevas oportunidades para los emprendedores y las medianas y pequeñas empresas.

“Este resultado refleja el compromiso continuo de nuestra institución con la inclusión, la educación financiera, la equidad y el acceso a oportunidades para todos los dominicanos sin importar en qué punto del país se encuentren”, expresó Aguilera.

Banreservas ha tocado a más de un millón de dominicanos con sus diferentes iniciativas de educación e inclusión, y ha proporcionado miles de productos financieros como cuenta de ahorro infantiles inclusivas, tarjetas de crédito, además de charlas, capacitaciones y la plataforma Mio Banreservas para garantizar soluciones de pagos ágiles desde sus móviles inteligentes.

La institución financiera ha celebrado jornadas de bancarización en sectores vulnerables como Capotillo, Villa Juana, Sabana Perdida, San Carlos, Ensanche La Fe, Domingo Savio, en la capital.

Asimismo , en las provincias Santiago, San Cristóbal, La Altagracia, Hato Mayor y San Juan, en donde han participado miles de dominicanos que abrieron cuentas de ahorro mediante opciones inclusivas y digitales como Cuenta Digital Banreservas, MIO Banreservas, y cuentas de ahorro inclusivas.