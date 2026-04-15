Hombre mata expareja de dos tiros en Neiba

Bahoruco. – Una joven perdió la vida la mañana de este miércoles en Neiba, tras ser impactada por disparos, en un hecho en el que es señalado como presunto responsable su expareja sentimental.

La víctima fue identificada como Mariana Román, quien residía en el sector Vista al Lago. De acuerdo con informaciones preliminares, falleció en el lugar luego de recibir dos disparos con un arma de fabricación casera.

Según versiones, el agresor conocido únicamente como “Yeicol”, habría perseguido a la joven por una calle del sector Buenos Aires, mientras esta se desplazaba en una motocicleta, momento en el que le realizó los disparos.

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Testigos indicaron que el hecho estaría relacionado con la ruptura de la relación, la cual el presunto agresor no habría aceptado, el señalado se entregó a las autoridades tras cometer el hecho y permanece bajo custodia.