Escándalo en reality: Telemundo activa protocolo tras denuncia que salpica a El Divo y Celinee Santos

Miami. – La polémica estalló dentro de La Casa de los Famosos y ya mantiene a Telemundo bajo presión tras un presunto caso de acoso sexual que involucra a Eduardo Antonio y a la dominicana Celinee Santos activó los protocolos internos de la producción, que revisa el material del incidente para determinar responsabilidades.

El tema trascendió rápidamente la casa y se trasladó a la opinión pública, donde las reacciones no se han hecho esperar. En redes sociales, la audiencia exige claridad y medidas concretas, elevando la presión sobre el programa.

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Aunque aún no se han anunciado sanciones, el caso ya se perfila como uno de los episodios más delicados de la temporada, reabriendo el debate sobre los límites y la seguridad dentro de los realities.

La decisión final queda ahora en manos de la producción.

Y la expectativa del público sigue en aumento.