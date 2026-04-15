Catalonia Santo Domingo una década ofreciendo experiencias

Santo Domingo. – El Catalonia Santo Domingo conmemoró su décimo aniversario reafirmando su posicionamiento como una de las principales propuestas hoteleras de la capital dominicana, destacándose por su servicio de calidad, innovación y hospitalidad.

Inaugurado el 12 de febrero de 2016 como el primer hotel urbano de la cadena Catalonia Hotels & Resorts en el Caribe, la propiedad celebra una década ofreciendo experiencias memorables a sus huéspedes, tanto del segmento ejecutivo como del público local y familiar.

En sus palabras de bienvenida, el director territorial de la cadena en República Dominicana, Gonzalo Vera, resaltó el impacto de la confianza de los clientes en la consolidación del hotel como una marca sólida y sostenible en la región. De su lado, el director general, Víctor Cruz, y la directora comercial, Kenia Muñoz, reafirmaron el compromiso de continuar creando experiencias únicas y memorables para cada visitante.

Durante el evento, fueron reconocidos, distintos socios estratégicos que han sido parte fundamental del crecimiento del hotel desde sus inicios, destacando su fidelidad y el vínculo construido a lo largo de los años, de igual forma, se proyectó un audiovisual que recopiló los momentos más significativos de la trayectoria del establecimiento.

La actividad también sirvió como escenario para destacar el valor del trabajo en equipo, el compromiso social y el apoyo a la comunidad, pilares que han contribuido al desarrollo de la marca en el país.

Finalmente, los ejecutivos reiteraron su compromiso con la sostenibilidad, implementando prácticas responsables orientadas al cuidado del medioambiente, con el objetivo de seguir ofreciendo un servicio innovador, consciente y de alta calidad.