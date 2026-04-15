El programa Empresarias Progresando (EMPRO), ejecutado por INCAE Business School, presentó los resultados de su medición de impacto realizada seis meses después de finalizar su proceso formativo.

El informe detalla avances en crecimiento de ventas, generación de empleo, digitalización y acceso a servicios financieros en empresas lideradas por mujeres.

Según los datos recopilados, las ventas mensuales promedio de las empresas participantes se triplicaron tras el programa. El 82% de las empresarias desarrolló nuevas líneas de negocio a través del lanzamiento de productos y servicios.

En cuanto al mercado laboral, el programa registró un incremento del 80% en la empleabilidad de las empresas participantes, lo que se traduce en la creación de 450 nuevos puestos de trabajo.

Informe de empresas

El informe destaca una transición completa hacia la gestión tecnológica. Al inicio de la formación, el 22% de las participantes no utilizaba herramientas digitales; al cierre de la medición, el 100% de las empresas había implementado soluciones digitales en sus operaciones.

PArticipantes durante la presentación del informe sobre empresas.

La compañía detalló que el 69% de las empresarias obtuvo financiamiento (formal, alternativo o inversiones externas). Mientras, el 47% accedió a préstamos bancarios, de los cuales el 76% fueron otorgados por el Banco BHD.

El programa EMPRO seleccionó a 49 empresarias de un total de 532 solicitudes. El proceso incluyó nivelación técnica, formación especializada y una fase presencial en Costa Rica.

Esta iniciativa es implementada por el Centro de Liderazgo Inclusivo y Sostenible de INCAE, con el apoyo de Mastercard Strive, Fundación PriceSmart y el Banco BHD.