SANTO DOMINGO.- El 90% de las llamadas fraudulentas en República Dominicana se origina en las cárceles mediante el uso de teléfonos robados, mientras que el 36% de los robos en el país está vinculado a celulares, afirmó el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara.

Ante la magnitud del problema, el Indotel entregó 300 millones de pesos a la Procuraduría General de la República para evitar que las acciones contra estas prácticas delictivas se vean limitadas por falta de recursos.

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El funcionario explicó que, por razones de seguridad, no se pueden identificar los centros penitenciarios donde se han aplicado bloqueos de señal.

La Victoria

En ese contexto, indicó que la cárcel de La Victoria no ha sido intervenida debido a las quejas de residentes por afectaciones en el servicio.

“Cuando un centro carcelario está rodeado de población, se dificulta el bloqueo de la señal”, sostuvo. Como alternativa, señaló que el sistema penitenciario ha utilizado el centro de Las Parras para trasladar privados de libertad desde La Victoria, proceso que permitirá su deshabilitación progresiva.

Brujería en cárcel

Gómez Mazara reveló que en las cárceles se han detectado prácticas como sicariato, transacciones de drogas, estafas, extorsiones y consultas a brujos, muchas de las cuales terminan con depósitos de dinero en cuentas personales.

Admitió que estas actividades han sido posibles, en parte, por niveles de complicidad de autoridades penitenciarias. Indicó que, frente a este escenario, se ha avanzado mediante la asignación de recursos y la coordinación entre instituciones del Estado.

Telecomunicaciones

Entrevistado hoy en el programa Hoy Mismo, que se transmite por Color Visión, canal 9, el presidente del Indotel sostuvo que las acciones del organismo se sustentan en datos estadísticos, incluyendo estudios realizados en la zona fronteriza, donde se ha detectado un alto nivel de penetración de servicios de telecomunicaciones.

Explicó que este comportamiento responde, entre otros factores, a la autorización de mayores niveles de potencia en las redes y a iniciativas dirigidas a ampliar la cobertura.

Asimismo, destacó la implementación de programas educativos y culturales en coordinación con los ministerios de Cultura y Educación, a través de emisoras, con el objetivo de impactar positivamente a la población.

En cuanto al sector, señaló que existe una cultura de concentración empresarial, aunque reconoció el aporte de estas compañías al desarrollo económico y la generación de empleos.

No obstante, consideró necesario fortalecer la competencia y ampliar la cobertura en zonas de menor rentabilidad, donde el Estado impulsa iniciativas.

Conectar

El presidente del Indotel explicó que el proceso de conectividad en el sistema educativo y la alfabetización digital es una necesidad, tanto para los estudiantes como para sus familias. Señaló que, anteriormente, los padres no siempre tenían acceso inmediato a información veraz sobre el desempeño escolar de sus hijos.