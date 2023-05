Bienvenido Álvarez Vega, un ejemplo de honestidad y trabajador incansable

Mi buen amigo Bienvenido Álvarez Vega, director del periódico Hoy, fue elegido Premio Nacional de Periodismo 2023.

Ha sido un justo reconocimiento del Ministerio de Educación, el Colegio Dominicano de Periodistas y de otras instituciones y personalidades que ponderaron la incansable labor de Álvarez Vega.

Bienvenido es un trabajador inagotable.

Álvarez Vega, un fiel amigo, honesto y sobre todo un gran ser humano.

Me sentí muy contento cuando conocí la información de la elección de Bienvenido, pues conozco y puedo dar testimonio de su integridad.

Álvarez Vega ha sido un tenaz trabajador y desde hace muchos años aporta notablemente para que tengamos una mejor sociedad.

Puedes leer: Bienvenido Álvarez Vega, Premio Nacional de Periodismo 2023

Siempre ha resaltado la necesidad de que la República Dominicana, y sobre todo sus jóvenes, sean educados en valores.

Defensor de los que aman a su país y enemigo acérrimo de los que asaltan el patrimonio público.

Y eso debemos decirlo, para que la juventud tenga a Bienvenido Álvarez Vega como un ejemplo de que se puede vivir con honestidad y no perder el rumbo a pesar de los altos cargos que se ocupen.

La familia

También me sentí orgulloso cuando mi esposa, Cecilia Guerra de Heredia, me dijo que felicitara a “don Bienvenido”. Mis hijos César, Cecilia y Amaury, que lo consideran un tío, me llamaron para saber si estaba enterado de la elección de una persona que ellos admiran mucho.

Y eso tiene para mí un gran valor.

Bienvenido Álvarez Vega, reitero, es una persona honesta y de grandes dotes morales, en una profesión en que la tentación se vive a diario.

Congratulaciones, mí apreciado enclave.

Hasta mañana, si dios quiere, dominicanos.