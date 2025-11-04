La colombiana aparece con sombrero de charro mexicano en el video de este tema, un corrido mexicano en toda regla que gira en torno a las precarias condiciones laborales que afrontan muchos trabajadores. / Fuente externa.

Miami.– Shakira se convirtió en la artista latina más taquillera de la historia gracias a su gira mundial de estadios “Las Mujeres Ya No Lloran”, y recibió el premio Global Touring Icon de la revista estadounidense Billboard, según informó su equipo en un comunicado.

Shakira rompe récords con su gira mundial

Hasta la fecha, 64 de los 82 conciertos previstos han recaudado más de 327.4 millones de dólares y vendido más de 2.5 millones de boletos, estableciendo un récord histórico como la gira latina más taquillera liderada por una mujer.

Además, es la segunda gira latina más taquillera en general, con proyecciones que indican que podría alcanzar el primer lugar al finalizar sus fechas en diciembre.

Las cifras incluyen 12 presentaciones consecutivas en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, con 65,000 asistentes por noche para un total de 780,000 personas, el mayor número de shows seguidos ofrecidos por una gira en ese recinto.

Éxito global del álbum “Las Mujeres Ya No Lloran”

La gira fue lanzada en abril de 2024 como apoyo a su álbum homónimo, que alcanzó el número 1 en las listas Billboard Top Latin Albums y Latin Pop Albums. Concluirá en diciembre en el estado de Florida, Estados Unidos.

Un fenómeno cultural y artístico

El impacto de Shakira va más allá de las taquillas. Su capacidad para conectar con audiencias diversas, su potencia vocal y una puesta en escena vibrante han reforzado su estatus como ícono del pop latino.

Cada show incluye coreografías impresionantes, música en vivo y momentos íntimos que muestran la versatilidad artística de la cantante barranquillera.

Empoderamiento y trascendencia

Además del reconocimiento de Billboard, la gira ha sido elogiada por críticos y fanáticos gracias a su mensaje de empoderamiento femenino y su innovadora producción.

Shakira no solo rompe récords de ventas y asistencia, sino que demuestra cómo combinar éxito comercial con contenido artístico significativo, consolidándose como una figura cultural que inspira a nuevas generaciones alrededor del mundo.