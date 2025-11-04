Mundo

BID emite su primer Bono Amazonía de 100 millones de dólares para proyectos sostenibles

São Paulo.– El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció este martes la emisión de su primer Bono Amazonía, con el que ha recaudado 100 millones de dólares destinados a financiar proyectos de desarrollo sostenible de alto impacto en la región amazónica.

El bono es de tasa fija a cinco años, con cupón anual del 3.8 %, y forma parte del Programa de Bonos Amazonía, que busca movilizar hasta 1,000 millones de dólares, según un comunicado de la institución difundido en São Paulo.

Esta emisión se estructuró conforme a las directrices de los Bonos de la Amazonía, desarrolladas por el BID y el Banco Mundial, con apoyo de Alemania y España.

Opinión del BID

El presidente del Grupo BID, Ilan Goldfajn, afirmó que este programa “ofrece un modelo a seguir para otros bancos” al movilizar capital privado para proteger el mayor bosque tropical del planeta y mejorar la vida de las comunidades locales.

Contexto internacional

El anuncio se realizó en Brasil en vísperas de la COP30, la Conferencia de Cambio Climático de la ONU que tendrá lugar a partir del 10 de noviembre en la ciudad amazónica de Belém.

Antecedentes

El Programa de Bonos Amazonía busca impulsar inversiones verdes, fomentar la protección ambiental y acelerar iniciativas que generen bienestar social en la región. Esta primera emisión marca el inicio de una estrategia más amplia del BID para fortalecer la acción climática en la Amazonía.

