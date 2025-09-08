San Francisco de Macorís.– Dos jóvenes bioanalistas murieron la noche del sábado al ser embestidas por una Jeepeta BMW blanca mientras se desplazaban en una pasola por la carretera San Francisco de Macorís – Jaya. El conductor del vehículo emprendió la huida tras el impacto, de acuerdo con versiones preliminares.

Las víctimas fueron identificadas como Anyelissa María Reyes, de 32 años, madre de tres hijos y empleada del Centro Médico Siglo 21, y Ana Angélica del Orbe Batista, madre de dos. Ambas eran reconocidas por su entrega en el ámbito sanitario, lo que ha generado hondo pesar entre colegas, familiares y allegados.

El trágico accidente deja en la orfandad a los tres hijos de Reyes, una circunstancia que añade un matiz aún más doloroso a la tragedia. Los cuerpos serán velados en sus comunidades, donde se espera una multitudinaria manifestación de duelo y solidaridad.

Las bionalistas Anyelissa María Reyes y Ana Angélica del Orbe, fallecida en un accidente

Puedes leer: Terror en Los Anones: Pareja es atacada con machete; mujer muere y su esposo queda gravemente herido

Moradores de la zona expresaron su indignación por la falta de auxilio oportuno tras el accidente y exigieron justicia para que este hecho no quede impune.

Tanto Reyes como Del Orbe fueron recordadas como mujeres trabajadoras, perseverantes y serviciales, cuya ausencia deja un vacío en sus familias y en la sociedad.