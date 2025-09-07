SAN JOSÉ DE OCOA. — Una mujer de 59 años murió de forma violenta y su esposo resultó gravemente herido tras un ataque a machetazos ocurrido ayer sábado en la comunidad Domingo Frío, del sector Los Anones, en el distrito municipal La Ciénaga, provincia San José de Ocoa, informaron las autoridades.

La víctima fue identificada como Valdemira Peña Mateo, madre de tres hijos. El informe forense preliminar indica que falleció a causa de múltiples heridas cortantes en tórax, cuello, rostro y extremidades. Su esposo, José Altagracia Tejeda Mariñez (50), fue trasladado a un centro hospitalario y permanece en estado delicado por presentar lesiones similares.

Agresor en fuga y operativo de búsqueda

La Policía identificó al presunto atacante únicamente por el nombre Alejandro, quien habría huido del lugar tras perpetrar el hecho y hasta el momento no ha sido apresado. El procurador fiscal de la provincia, Ysidro Minyetty, informó que se mantiene un operativo de búsqueda coordinado entre la Fiscalía y la Policía para localizar y detener al sospechoso.

Las autoridades indicaron que la escena fue procesada por la Policía Científica y que las diligencias incluyen la toma de declaraciones a testigos, levantamiento de evidencias y el seguimiento de pistas que permitan la pronta captura del agresor.

Reacción familiar y comunitaria

Parientes de la víctima calificaron al presunto agresor como “un delincuente” que llevaba varios días en la zona visitando a familiares, y exigieron justicia inmediata. Vecinos y líderes comunitarios expresaron su consternación por la violencia del ataque y reclamaron mayor presencia policial en la zona.