Blake Snell: “Estar aquí ahora es un sueño hecho realidad”

MILWAUKEE, AP.— Blake Snell se lesionó y no estuvo disponible para lanzar en julio cuando los Dodgers de Los Ángeles perdieron sus seis enfrentamientos de temporada regular contra los Cerveceros de Milwaukee.

Al enfrentarse a los Cerveceros por primera vez este año en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, el dos veces ganador del premio Cy Young demostró la gran diferencia que puede marcar.

Snell permitió un solo corredor en ocho entradas en blanco antes de que el bullpen de Los Ángeles apenas resistiera y los Dodgers iniciaron la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con una victoria de 2-1 el lunes por la noche. El mánager de los Cerveceros, Pat Murphy, la calificó como quizás la actuación más dominante que ha visto de un lanzador rival en los 10 años que lleva en el cuerpo de lanzadores de Milwaukee.

«Fue una obra maestra esta noche», dijo el primera base de los Dodgers, Freddie Freeman, cuyo jonrón solitario en la sexta entrada rompió un empate sin anotaciones.

Snell, de 32 años, ponchó a 10 y no dio bases por bolas. Ha permitido dos carreras en 21 entradas en su primera postemporada con los Dodgers, tras firmarlo con un contrato de cinco años y 182 millones de dólares.

“Incluso jugando contra ellos, viéndolos, siempre tenía presente que quería ser un Dodger y jugar en ese equipo”, dijo Snell. “Estar aquí ahora es un sueño hecho realidad. No podría desear nada más. Simplemente voy a hacer lo mejor que pueda para ayudarnos a ganar una Serie Mundial”.

El inestable bullpen de Los Ángeles casi desperdició el brillante esfuerzo de Snell.

Perdiendo 2-0 al comenzar la novena, los Cerveceros anotaron una carrera ante el novato Roki Sasaki y luego llenaron las bases antes de que Blake Treinen ponchara a Brice Turang para terminar el juego.

“Eso es más o menos lo que uno se imagina en los playoffs. Estás en vilo durante las nueve entradas”, dijo Freeman. “Esa fue una primera victoria enorme como visitantes para nosotros en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional”.

El segundo juego de la serie al mejor de siete será el martes por la noche, con Yoshinobu Yamamoto lanzando para Los Ángeles contra Freddy Peralta en un enfrentamiento de Estrellas.

En Números

103

Lanzamientos

Realizó Blake Snell contra los Cerveceros. No concedió bases bolas y solo fue tocado con un hit. Es el primer jugador de las Grandes Ligas en enfrentar el mínimo durante ocho entradas de un juego de postemporada desde Don Larsen en su juego perfecto de 1956.