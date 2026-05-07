Ciudad del Vaticano.- El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha expresado este jueves su compromiso para “promover la paz” ante el papa León XIV, con quien se ha reunido en el Vaticano para subrayar también la “sólida relación» bilateral tras las críticas al pontífice por parte de Donald Trump.

El jefe de la diplomacia estadounidense resumió su cita vaticana en sus redes sociales- “Me reuní con @pontifex (el perfil oficial del papa) para subrayar nuestro compromiso compartido de promover la paz y la dignidad humana”, escribió en la red social X.

El encuentro entre Marco Rubio y el primer pontífice estadounidense se produce tras varios ataques verbales del presidente de EE.UU., Donald Trump, hacia el papa por su posición contraria a la guerra de Irán.

En este contexto, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, ha explicado que la reunión de hoy entre Rubio y León XIV da fe de la buena relación entre Washington y el Vaticano.

“El encuentro subraya la fuerte relación entre Estados Unidos y la Santa Sede y su compromiso común en la promoción de la paz y de la dignidad humana”, afirma el portavoz en un comunicado, explicando que también abordaron “temas de interés común” para Occidente.

Rubio, católico, fue recibido esta mañana a las puertas del Palacio Apostólico por el prefecto de la Casa Pontificia, el bosnio Peter Rajic, y conducido después ante León XIV, quien le recibió con un “buenos días” y un apretón de mano.

“Encantado de volverle a ver. Ha pasado casi un año”, respondió Rubio, que ya tuvo ocasión de hablar con el pontífice el día después de la misa que marcó el inicio de su pontificado, el 19 de mayo de 2025, entonces junto al vicepresidente JD Vance.

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En las últimas semanas, la relación entre el Vaticano y EE.UU. se ha tensionado por los ataques verbales que Trump ha dirigido al pontífice de Chicago después de que este calificara de “inaceptable» su amenaza de acabar con “toda una civilización” en su guerra contra Irán.

La última crítica del mandatario ha sido esta semana, cuando Rubio ya había anunciado su misión al Vaticano, al acusar al papa de creer que “está bien que Irán tenga un arma nuclear».

León XIV ha insistido en que “la misión de la Iglesia es predicar el Evangelio y la paz” y ha pedido que, quien desee criticarle, “lo haga con la verdad».

Después de verse con el pontífice, Rubio se ha reunido con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, para “dialogar sobre la cooperación mutua y algunos asuntos internacionales urgentes”, según el mismo portavoz.

Ambos, entre otros asuntos, “repasaron las iniciativas humanitarias en curso en el hemisferio occidental y los esfuerzos para lograr una paz duradera en Oriente Medio».

“La conversación reflejó la sólida alianza entre Estados Unidos y la Santa Sede en la promoción de la libertad religiosa”, insistió Pigott.

Rubio explicó el pasado martes en rueda de prensa que su intención con este viaje era abordar con el papa la distribución de ayuda humanitaria en Cuba, dado que el Vaticano ha sido durante años mediador entre Washington y La Habana.

El secretario estadounidense también se reunirá mañana viernes con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien salió en defensa del papa y acabó siendo también criticada por Trump.