Santo Domingo.– El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, sostuvo una reunión con el presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), Vitelio Mejía, y con ejecutivos de los equipos que participarán en el torneo otoño-invernal que inicia este miércoles, con el objetivo de establecer medidas preventivas para evitar que el mercado negro acapare las boletas de entrada a los estadios y las revenda a sobreprecio.

El encuentro, celebrado en la sede de LIDOM en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, busca asegurar un proceso de venta de entradas transparente y un acceso ordenado a los estadios, «evitando situaciones que afecten los intereses de los fanáticos», explicó Alcántara.

«A través de este acercamiento se procura eliminar el mercado negro y la sobreventa de boletas, al tiempo que se establecen mayores facilidades para que los consumidores disfruten del torneo sin ningún tipo de inconvenientes», señaló el funcionario.

Alcántara destacó que esta coordinación interinstitucional es fundamental para proteger a los consumidores deportivos y garantizar que los fanáticos vivan la pasión del pasatiempo nacional en un entorno seguro, organizado y justo.

«Nuestro compromiso es asegurar que los fanáticos vivan la emoción del béisbol en condiciones adecuadas, sin abusos ni prácticas desleales que alteren la experiencia deportiva», agregó.

Pro Consumidor ha recordado su intervención en torneos anteriores para prevenir el acaparamiento, con el despliegue de inspectores en los estadios para supervisar la venta y proteger los derechos de los consumidores.

La institución se mantendrá «vigilante para el cumplimiento de los acuerdos establecidos y para prevenir situaciones que vayan en detrimento tanto de LIDOM como de los consumidores, conforme a la Ley 358-05 de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario», puntualizó Alcántara.

Mejoras Significativas en el Estadio Quisqueya

Por su parte, Mejía, anunció que, atendiendo a las solicitudes de Pro Consumidor y a las quejas recibidas el pasado año, se han realizado importantes remodelaciones en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Momento de la reunión del director de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, con el presidente de la LIDOM, Vitelio Mejía, y representantes de equipos de béisbol. / Fuente externa.

Entre las mejoras destacadas se encuentran la remodelación total de los baños, el reemplazo de aproximadamente mil butacas en mal estado y una significativa inversión en el sistema de drenaje para evitar la acumulación de agua, un problema que en el pasado provocaba suspensiones de juegos durante los aguaceros.

Además, indicó que también se ejecutaron trabajos de mejora en la iluminación, la pintura de los pisos y la señalización de los parqueos, con una inversión total de unos 23 millones de pesos. Estas acciones contribuirán directamente a una mayor comodidad y seguridad para los fanáticos.

Alcántara expresó su agradecimiento a la directiva de LIDOM y a los equipos Leones del Escogido y Tigres del Licey por «atender los reclamos de los consumidores y responder a las solicitudes de Pro Consumidor», en favor de un béisbol más organizado y seguro para todos.

Lidom inicia este miércoles su temporada de béisbol otoño-invernal 2025-26, con unos Leones del Escogido que buscan retener la corona frente a la amenaza de Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas, Estrellas Orientales, Gigantes del Cibao y Toros del Este.

En la reunión, impulsada por Pro Consumidor, también estuvieron presentes Parmenio Rodríguez, gerente administrativo de los Tigres del Licey, y Robert Felipe Medina, director de Contraloría y Administración de los Leones del Escogido.