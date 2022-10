Brandone Francis montó un show triunfo Mauricio

El canastero Brandone Francis montó un show anoche con siete tiros de tres en nueve intentos, en la victoria del club Mauricio Báez en la semifinal del Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional, en opción a la Copa Banreservas.

Francis, quien lideró a los mauricianos, manifestó al concluir el partido que estaba muy contento con el respaldo que ha recibido de sus compañeros de equipo, dirigentes y los fanáticos.

“Gracias a Dios que me siento muy bien, tras una lesión que me mantuvo varios meses fuera de acción. Trabajé duro para poder regresar al baloncesto, con el apoyo de varias personas que nunca me dejaron solo”, adujo el destacado jugador de la escuadra de Villa Juana, que terminó con 29 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. Mauricio Báez triunfó 81-77.

En varias ocasiones, los fanáticos mauricianos se pararon de sus asientos cuando Francis se disponía a realizar un lance de tres.

Los jugadores de Villa Juana estaban felices y aplaudían cada enceste de Brandone Francis, quien deleitó a los seguidores del basket con su espectáculo de tiros de tres.

Francis fue escoltado por el versátil Juan Miguel Suero, quien con una tremenda actuación concluyó con 17 puntos, 11 asistencias y 5 rebotes.

Qiydar Davis, 15 y 5 rebotes y Gerardo Suero, 7 con 7 rebotes y una asistencia.

Por los derrotados: Jeffery Allen, 21 y 7 rebotes, mientras que el armador Richard Bautista, 17, 5 rebotes y 3 asistencias.