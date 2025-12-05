Fidel Castillo, presidente del Club Todos Estrellas de Consuelo, presenta la Copa Banreservas que logró al derrotar a Miramar en el Torneo de Baloncesto Superior de San Pedro de Macorís. En el extremo izquierdo, el dirigente Rubén Abreu junto con técnicos, jugadores y fanáticos.

El club Todos Estrellas de Consuelo superó este miércoles 79-74 a los Titanes de Miramar para conquistar la novena corona de su historia, en el cuarto partido de la serie final del 43 Torneo de Baloncesto Superior de San Pedro de Macorís y se alzaron con la Copa Banreservas.

Los muchachos del Ingenio Consuelo lograron dos victorias seguidas para imponerse 3-1 en la ronda final, que estuvo pactada al mejor de un 5-3 en el polideportivo Rolando Ramírez, del Complejo Deportivo Tomasito Binet.

Historia

De esta manera, el Todos Estrellas conquistó su novena corona de campeón en toda su historia de participaciones en los TBS de la Sultana del Este y detuvo una sequía de 15 años.

Los primeros campeonatos, tres al hilo, fueron del 1997, 98 y 99, bajo la dirigencia del nativo José Branche, quien logró cuatro en lo personal -quinto de Consuelo, en 2007.

En el 2002, fue el cuarto título del Todos Estrellas con la dirigencia de Franklin Ogando (Querido), con un quinto en 2027 con Branche, y obtuvieron tres más para llegar a ocho al mando del coach nativo de Consuelo Jochy Fulgencio en 2005, 2009 y 2010.

El noveno campeonato de Consuelo la noche del miércoles, teniendo como entrenador al nativo, Rubén Abreu.

Fidel Castillo alzó la Copa Banreservas que se disputó en el torneo. Estuvo acompañado del pastor Fidel Castillo, presidente del club Todos Estrellas de Consuelo.

Más Valioso

El nativo Daylin Thomas fue el principal anotador del Todos Estrellas con 19 puntos y 6 rebotes. Thomas fue escogido el Más Valioso.

Fue escoltado por Dresly Richardson 16 y 5 rebotes; Luis Feliz (La Mueca) 13, 4 rebotes y 6 seis asistencias; Frankely González 14 y Erick Paulino, 9 cada uno; Daniel Tyson 8 y 8 rebotes.

En el revés, Kevin Pérez encestó 26 puntos.

