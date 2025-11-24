Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader informó este lunes que el tradicional bono de la “Brisita Navideña” comenzará a entregarse a partir del 4 de diciembre, como parte del programa de apoyo social de fin de año.

Durante el encuentro con la prensa La Semanal, la directora de Supérate, Gloria Reyes, explicó que este incentivo económico será de RD$1,500 y que llegará directamente a 1 millón 400 mil familias beneficiarias a través de esa institución.

Reyes agregó que otro grupo de 1 millón 200 mil personas recibirá igualmente un bono de RD$1,500, en este caso mediante el Gabinete de Política Social, ampliando así el alcance de la ayuda navideña.

La funcionaria también aclaró que el monto podrá utilizarse sin restricciones en los supermercados, con el fin de facilitar las compras propias de la temporada festiva para los hogares de menores ingresos.