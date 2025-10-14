Santo Domingo.- La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo realizará la segunda edición de CRECE, una plataforma bienal para acompañar, capacitar y conectar a emprendedores y mipymes.

La presidenta de la Cámara Santo Domingo, Lucile Houellemont, dijo que en su segunda edición, que inicia con la presencia del presidente Luis Abinader, CRECE ofrece a emprendedores y mipymes herramientas para escalar sus negocios, adquirir nuevos conocimientos, identificar tendencias y explorar posibilidades de expansión en el mercado. La agenda, detalló, integra charlas y conferencias, talleres “CRECE en Acción”, análisis de casos de éxito, mesas de trabajo y espacios de networking.

Houellemont anunció que, en el marco de CRECE, por primera vez, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, participará en un podcast donde contará a emprendedores jóvenes su experiencia y trayectoria en el mundo de los negocios, en la academia y el Estado. Se realizará el sábado a las 5:00 de la tarde con la conducción de Frank Olivares, Giulio Pellicione, Carmen Rodríguez, Uriel Suriel e Iván Alcántara.

El viernes, tras la ceremonia de apertura, se realizará el panel “Directorio MujerEs: liderazgo femenino en acción”, en el que Paola Ranieri, Chief Marketing Officer de Grupo Puntacana; Anyarlene Bergés, vicepresidenta de Relaciones Institucionales, Comunicaciones y Sostenibilidad de INICIA; y Biviana Riveiro, directora ejecutiva de ProDominicana, contarán su perspectiva sobre el liderazgo empresarial y público, en una conversación con las comunicadoras Silvia Callado y Paloma Rodríguez.

También el viernes, como cierre del primer día de CRECE, la presidenta de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Claudia Finke, y el vicepresidente ejecutivo de ERC Global CX y expresidente de ANJE, José Nelton González, debatirán con Lucile Houellemont sobre los retos de los emprendedores en el panel “Centro de Emprendimiento de ICC: De emprendedor a empresario”, a las 6:00 de la tarde.

En los paneles y conferencias de CRECE se abordarán temas como facturación electrónica y firma digital, propiedad intelectual para la industria creativa, creación de contenidos para impulsar negocios, finanzas para negocios, formalización, mujeres en el negocio de la alimentación, optimización de procesos con inteligencia artificial, franquicias, marca y legado, y comercio electrónico, entre otros.