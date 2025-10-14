Santo Domingo.– El Gobierno dominicano y la empresa tecnológica NVIDIA firmaron este martes un Memorando de Entendimiento (MOU) que marca un antes y un después en la transformación digital del país. El acuerdo establece la creación del Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial (CEIA), una iniciativa que impulsará la formación, la investigación y la innovación tecnológica en República Dominicana.

Durante el acto celebrado en el Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader afirmó que este nuevo espacio será “un punto de encuentro entre el gobierno, la academia y el sector privado”, con el objetivo de convertir al país en productor de tecnología, no solo consumidor.

“Estamos sembrando hoy las raíces de una República Dominicana inteligente, innovadora y soberana. Este es el tiempo de la inteligencia dominicana y de nuestra soberanía digital”, expresó el mandatario.

El convenio contempla la construcción de una Fábrica Nacional de Inteligencia Artificial con infraestructura digital avanzada y la formación de más de mil profesionales en IA para el año 2026, a través del programa AI Academy/Hub DLI.

Abinader destacó que la inteligencia artificial transformará sectores como la salud, movilidad, educación, seguridad, turismo y finanzas, generando soluciones que mejoren la calidad de vida de los dominicanos.

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que este memorando “representa un hito en la visión nacional de construir un país competitivo y preparado para los desafíos del futuro”, con enfoque en soberanía tecnológica y de datos.

Entre las prioridades del acuerdo figuran:

Avanzar en la soberanía digital mediante el alojamiento local de datos y modelos de IA.

mediante el alojamiento local de datos y modelos de IA. Fortalecer las capacidades nacionales en infraestructura tecnológica y desarrollo de talento local .

. Posicionar al país como un hub regional de innovación e inteligencia artificial .

. Aplicar soluciones tecnológicas que mejoren servicios de salud, movilidad y seguridad pública.

En representación de NVIDIA, Calista Redmond, vicepresidenta de IA Nations, celebró la alianza y la calificó como una oportunidad para que República Dominicana se consolide como referente en innovación tecnológica en América Latina.

Redmond afirmó que la inteligencia artificial representa una “nueva revolución industrial” y anunció programas conjuntos enfocados en educación e innovación industrial, que fortalecerán el crecimiento económico y la competitividad nacional.

Con este acuerdo, República Dominicana se coloca entre los primeros países de la región en establecer una estrategia nacional de inteligencia artificial, reafirmando su compromiso con la transformación digital y el desarrollo sostenible.