Santo Domingo.– Con el objetivo de garantizar la integridad, exactitud y confiabilidad de la información patrimonial declarada por los funcionarios públicos al entrar o salir de una función estatal, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) y el Consejo del Poder Judicial (CPJ) suscribieron este lunes un acuerdo de cooperación interinstitucional.

El convenio fue rubricado por la presidenta de la CCRD, doctora Emma Polanco Melo, y el director general de Administración y Carrera Judicial, Jhonattan Toribio Frías.

Validación de bienes y control patrimonial

El acuerdo establece la verificación, intercambio y validación de los datos registrales de los inmuebles incluidos en las declaraciones juradas de patrimonio, en cumplimiento de la Ley 311-14, según informaron las autoridades.

Durante el acto, Polanco Melo resaltó la importancia de esta alianza para el fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad pública, destacando su aporte a la modernización y digitalización de los procesos institucionales.

“Con esta alianza fortalecemos los lazos entre nuestras entidades y reafirmamos el compromiso de trabajar juntos por una administración pública más cercana a los principios de integridad, ética y transparencia que exige la sociedad dominicana”, expresó.

Un paso hacia un Estado más transparente

El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del CPJ, magistrado Luis Henry Molina, afirmó que el acuerdo representa un compromiso firme con la cooperación interinstitucional y el fortalecimiento del Estado de derecho.

La Cámara de Cuentas se obliga a limitar el acceso del Poder Judicial únicamente a usuarios autorizados y a utilizar la información de manera estrictamente institucional. También mantendrá actualizado el modelo de datos y los formatos de intercambio, incorporando mejoras tecnológicas y operativas.

Presentes en el acto

Por la CCRD asistieron el vicepresidente Francisco Tamárez Florentino, los miembros del Pleno Francisco Franco, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana, además de la secretaria general, María Consuelo Ramírez, y directores de áreas.

En representación del Poder Judicial participaron las consejeras Bionni Zayas y Octavia Fernández; el director de Administración y Carrera Judicial, Jhonattan Toribio Frías; el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Ángel Brito; y el coordinador general de Comunicaciones y Asuntos Públicos, Javier Cabreja.