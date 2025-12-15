Cambios pensiones

Dentro de 8 años más de 1,300,000 trabajadores llegarán a la edad de retiro recibiendo una pensión muy insuficiente. Urge una reforma para desactivar esta bomba de tiempo por justicia y para mantener la gobernanza del país.

La semana pasada señalamos que el sistema de reparto tuvo una época dorada en la que capitalizó el ahorro, obtuvo altos intereses y aceleró la acumulación del fondo de retiro. Pero décadas después entró en una etapa regresiva al consumir las reservas y utilizar los aportes para pagar las pensiones.

Una situación que se torna más crítica aún, en la medida en que se reducen los cotizantes por pensionados.

Pero también el sistema de capitalización individual requiere de una reforma urgente porque las pensiones serán muy bajas, debido a seis factores: 1) a la reducción del aporte original del 12% al 9.97%; 2) a la no entrega del bono de reconocimiento a los ex afiliados al IDSS; 3) al aumento en 8 años de la esperanza de vida entre el 2001-2035 encareciendo el costo de cada pensionado; 4) al alto costo administrativo de las AFP; 5) la inestabilidad laboral debido al carácter estructural de la informalidad; y 6) ausencia del Régimen Contributivo Subsidiado para los trabajadores por cuenta propia.

Para superar esa situación, la Fundación Seguridad Social para Todos (FSSPT) propuso a la Comisión Bicameral ocho grandes cambios: 1. Elevar gradualmente la cotización a la cuenta de capitalización individual del 8.4% actual al 11.2%, para duplicar la tasa general de reemplazo; 2. Aumentar el Fondo de Solidaridad Social (FSS) del 0.4% al 3.8%, para garantizar una pensión mínima y básica a todos los trabajadores con aportes superiores a 15 años; 3. Establecer un aporte estatal del 1.0% al Fondo de Solidaridad Social (FSS) para cubrir el bono de reconocimiento.

Reducir la comisión de las AFP al 0.5% anual por el aumento de los aportes. Disponer la indexación anual de todas las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Entregar el fondo total acumulado a los afiliados migrantes con residencia y trabajo. 7. Devolver el 50% del fondo acumulado a los afiliados con aportes inferiores a 15 años, con derecho a una pensión solidaria proporcional. 8. Mantener el seguro médico de todos los pensionados del SDSS.

Estas reformas estructurales corrigen las actuales limitaciones y distorsiones del sistema de capitalización individual, imprimiéndole un sello fuertemente solidario: 1) elevando la pensión completa del 35% al 75%; 2) duplicando las pensiones del 25% al 60% de todos los afiliados con 15 años o más de cotización; y 3) asegurando una pensión básica a los trabajadores con aportes menores a 15 años, actualmente si nada.

Se propone un leve aumento del aporte anual durante 8 años, a fin de que pueda ser asimilado por los trabajadores de bajos salarios y las pequeñas empresas. De igual forma, aumentar gradualmente el retiro hasta los 65 años a los más jóvenes, respetando los derechos adquiridos por los trabajadores mayores de 50 años.

Por: Arismendi Díaz Santana

arismendi.diaz@gmail.com