Santo Domingo- El Primer Tribunal Colegiado de la Sala Penal de Santiago condenó a 10 años de prisión a Wander Lorenzo González Inoa, hallado culpable de traficar con 33 haitianos indocumentados, entre ellos hombres, mujeres y niños.

La sentencia también establece el pago de una multa de 150 salarios mínimos y el decomiso de los elementos materiales ocupados durante el proceso. González Inoa cumplirá la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, en Santiago.

De acuerdo con el expediente, el 19 de abril de 2023, el condenado fue arrestado por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) en el distrito municipal La Canela, municipio Santiago, mientras transportaba a los haitianos indocumentados a bordo de un camión volteo de su propiedad.

La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) acompañó a la Fiscalía de Santiago durante el proceso, garantizando la correcta aplicación de la ley frente al tráfico de haitianos en la zona.

Los jueces Claribel Mateo, Gladis Rodríguez Santos y Juan Carlos Colón dictaron la sentencia tras validar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, que confirmaron el tráfico ilegal de los haitianos.

La investigación fue dirigida por el fiscal Juan Osvaldo García, responsable del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago. La litigación estuvo a cargo de la fiscal Yarily Toribio, quien demostró los hechos mediante pruebas materiales, documentales, ilustrativas y testimoniales que confirmaron la responsabilidad penal en el tráfico de los haitianos indocumentados.