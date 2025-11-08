El alcalde Santiago Riverón inspecciona zonas de su municipio fronterizo con Haití. / Foto externa

Santo Domingo.-El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, propuso prohibir la venta de terrenos y propiedades a haitianos, sin importar su estatus migratorio, como parte de un plan titulado “Dominicanización de la Frontera”, con el que se busca recuperar la soberanía nacional y repoblar la zona limítrofe del país con dominicanos.

La iniciativa surge, según la autoridad municipal, ante el creciente flujo migratorio de haitianos y la despoblación del territorio dominicano en diferentes comunidades fronterizas de las cinco provincias que limitan de manera directa con Haití, donde asegura que cada año disminuye la presencia nacional.

Estas provincias, son: Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales.

Riverón sostiene que la frontera ha sido “abandonada por el Estado”, permitiendo un avance silencioso que amenaza con diluir la identidad dominicana.

También te puede interesar:

El primer punto de la propuesta ordena impedir la venta de terrenos o propiedades a extranjeros haitianos, recordando que la Constitución dominicana prohíbe este tipo de transacciones en zonas estratégicas para la seguridad nacional.

En su segundo punto, el alcalde plantea asentar familias dominicanas en toda la franja fronteriza, dotándolas de terrenos agrícolas, vivienda digna, educación, salud y seguridad, además de un salario mínimo como incentivo, con el fin de crear comunidades autosuficientes que sirvan como guardianes de la soberanía.

Otros dos puntos

El tercer eje del plan propone una repatriación masiva de haitianos en los pueblos fronterizos, para luego repoblar los espacios con dominicanos, garantizándoles las condiciones necesarias para producir, vivir y proteger la zona.

Por último, Riverón sugiere regular el paso de trabajadores haitianos mediante contratos temporales de seis meses a un año, bajo la figura del visitante fronterizo, que permitiría su entrada legal durante el día y su retorno obligatorio al finalizar la jornada laboral.

“El Estado dominicano debe tomar el control de la frontera y asegurar que el territorio sea ocupado por dominicanos”, enfatizó Riverón, a través de sus diferentes redes sociales, donde publicó su propuesta que calificó como un acto de patriotismo.

DAJABÓN (REPÚBLICA DOMINICANA), 25/03/2024.- Militares dominicanos controlan este lunes el flujo de haitianos que cruzan la frontera para abastecerse de productos, principalmente alimentos, en el Mercado Binacional en Dajabón (República Dominicana). EFE/Orlando Barría. / Archivo

Asimismo, advierte que la falta de acción podría llevar a la pérdida gradual del control territorial.

“No podemos permitir que la frontera se convierta en tierra de nadie. Es momento de repoblarla con dominicanos y asegurar nuestro futuro como nación”, concluyó.

Un apunte

Población de Dajabón

De acuerdo con el X Censo Nacional 2022, la provincia Dajabón contaba con una población de 74,810 personas, de los cuales 37,849 son hombres y 36,961 eran mujeres. Además, reportaba un total de viviendas de 25,165 entre zonas urbanas y rurales.