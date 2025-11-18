La cantante cristiana Lizzy Parra subirá a escena este viernes 21 de noviembre, en el Auditorio Pabellón de la Fama, a partir de las 8:00 de la noche, con su concierto “El Último Cuarto”.

Parra, reconocida por su estilo auténtico dentro del trap latino con mensaje positivo, y quien se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música cristiana urbana, se retirará de los escenarios con este recital.

Lizzy se abrió paso en la industria musical, por sus letras se caracterizan por transmitir mensajes de fe, esperanza y transformación social.

Puedes leer también: Lizzy Parra se retira de la música con un concierto

A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con reconocidos artistas del género como Redimi2, Funky, Manny Montes, Alex Zurdo, Gabriel Rodríguez EMC y Wande, entre otros. Alcanzó gran notoriedad con su participación en el tema «Por un like» junto a Redimi2 y Ángel Brown, el cual superó los 14 millones de reproducciones en Youtube, consolidando su posición como una de las voces más prometedoras del movimiento.

Con “El Último Cuarto”, la artista busca ofrecerá una experiencia de adoración y reflexión a través de una puesta en escena cargada de energía, fe y propósito.

Las boletas están a la venta en www.ticketmax.com.do