Santo Domingo. La cadena hotelera Hyatt refuerza su apuesta por República Dominicana con nuevas aperturas en Punta Cana, en un contexto de crecimiento sostenido del turismo todo incluido, segmento en el que la compañía consolida su liderazgo tanto a nivel local como global.

Actualmente, la presencia de Hyatt en el país alcanza 32 resorts y alrededor de 17 mil habitaciones, lo que representa aproximadamente el 27% de la planta hotelera nacional, posicionando a la cadena como uno de los actores más influyentes dentro del sector turístico dominicano.

Además, más de 800 mil visitantes llegan cada año al país a través de su red de distribución, lo que evidencia su capacidad de atracción internacional.

Como parte de su estrategia de expansión en el Caribe, la compañía avanza con nuevas aperturas en el destino, entre ellas Hyatt Vivid Punta Cana, el primer resort de esta marca en el país, orientado a una nueva generación de viajeros, y Secrets Macao Beach Punta Cana, una propuesta adults-only que ampliará la oferta premium en la zona.

“República Dominicana sigue siendo uno de los mercados más estratégicos para nuestro crecimiento en la región. Estas nuevas aperturas responden a una demanda cada vez más sofisticada y segmentada”, afirmó John Long, vicepresidente Comercial para República Dominicana en Hyatt Inclusive Collection.

Hyatt Zilara Cap Cana

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El auge del turismo todo incluido impulsa el crecimiento

El avance de Hyatt en el país se produce en medio de la evolución del modelo todo incluido, que continúa ganando relevancia a nivel global. De acuerdo con un estudio de Skift comisionado por la compañía entre viajeros de Estados Unidos y Canadá:

El 65% ha experimentado un resort todo incluido

ha experimentado un resort todo incluido El 83.5% repite la experiencia

repite la experiencia El 64.6% lo percibe como una opción de mayor valor

lo percibe como una opción de mayor valor Cerca del 60% destaca la personalización de la experiencia

El estudio también revela que las generaciones más jóvenes están impulsando esta tendencia: el 73% de los viajeros entre 18 y 25 años y el 71% de los de 26 a 44 años muestran mayor inclinación hacia este tipo de oferta turística.

Impacto económico y dinamización del sector turístico

El impacto de Hyatt en República Dominicana se extiende más allá de la operación hotelera. A través de su ecosistema de servicios, que incluye Amstar DMC, la empresa contribuye a la dinamización del turismo y la experiencia del visitante.

Solo en 2025, estas operaciones movilizaron más de 500 mil pasajeros, generaron la venta de más de 296 mil excursiones y sostuvieron más de 230 empleos directos.

Estos datos reflejan el efecto multiplicador del turismo en la economía local, especialmente en destinos como Punta Cana.

Hyatt Ziva Cap Cana Resort Punta Cana

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RD eje estratégico en el crecimiento regional

El crecimiento de Hyatt en el país forma parte de una estrategia más amplia basada en expansión, datos y fortalecimiento de marca. A nivel global, la compañía cerró 2025 con un pipeline récord de aproximadamente 148 mil habitaciones, equivalente a cerca del 40% de su base total, lo que representa un crecimiento del 7% frente a 2024.

Este desempeño está respaldado por su programa de lealtad World of Hyatt, que supera los 63 millones de miembros. Según la compañía, los afiliados que se hospedan más de 50 noches al año crecieron un 13% en 2025, mientras que, en promedio, los miembros se hospedan un 62% más y gastan un 93% más que los no afiliados.

“República Dominicana es clave dentro de nuestra visión de largo plazo para las Américas”, señaló David Ocete, vicepresidente Regional de Operaciones de Hyatt Inclusive Collection Americas.