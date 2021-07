Caos en el ensanche Kennedy

Rafael Guzmán Peralta,

Director Digesett.-

La Juan Alejandro Ibarra, en el ensanche Kennedy, fue declarada de una vía para descongestionar el tránsito. Pero resulta que el caos ha continuado porque los conductores no respetan la decisión y los agentes del cuerpo no la hacen respetar. Con la calle ocurre lo mismo que en otras vías en que las leyes no se respetan ni se hacen respetar.

David Ortiz,

Expelotero.-

No resultó que la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, archivara la querella en su contra por violencia de género. La Corte de Apelación lo colocó en uno de sus partidos más difíciles al dar un plazo de 20 días al Ministerio Público para que presente acusación en su contra. No es que vaya a ser condenado, pero sí juzgado.

Rafael Sosa,

Exencargado Cestur Zona Colonial.-

Cumplió con imponer el orden y la seguridad en la Zona Colonial sin excederse en sus atribuciones. Por primera vez en años el sector estuvo libre de mendigos y de los asaltos que tanto inquietaban a visitantes, residentes y comerciantes. El reconocimiento a su labor es el mejor homenaje que puede recibir.