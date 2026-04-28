En atención a la crisis internacional provocada por el conflicto armado en Medio Oriente, principalmente las últimas escaladas luego de que Israel y los Estados Unidos atacaran a Irán con intensos bombardeos a diferentes objetivos iraníes, logrando incluso eliminar físicamente a la cúpula gubernamental de esta nación islámica, el presidente de nuestro país, la República Dominicana, designó una comisión de alto nivel para realizar contactos con los diferentes sectores activos del país, sectores políticos, sociales, económicos y de la sociedad civil, para presentarles las medidas y políticas públicas, tanto sociales como económicas, diseñadas por el Gobierno para enfrentar y mitigar el impacto negativo de esta crisis en las familias dominicanas (principalmente los ámbitos más carenciados y vulnerables) y mantener las proyecciones de crecimiento económico.

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La comisión está integrada por los ministros de la presidencia, José Ignacio Paliza, de Hacienda y Economía, Magín Diaz, de Industria, Comercio y MiPymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón; estos procuran comprensión y entendimientos para llegar a consensos en relación a las medidas tomadas y por tomar por el Gobierno para enfrentar esta crisis que nos impacta; se han reunido ya con el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina, con el presidente del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, con la cúpula empresarial dominicana (CONEP, AIRD) y con gremios sindicales y profesionales. Igualmente lo han hecho con el Consejo del Episcopado Dominicano (cúpula de la Iglesia Católica) y otras denominaciones religiosas.

Hemos visto y palpado que el ministro del MICM, Sanz Lovatón, ha estado jugando un rol protagónico y llevando la voz cantante ante estas gestiones, resaltando y enfatizando en todo momento que el equipo gubernamental, a la cabeza, obviamente, el presidente Luis Abinader, tienen planificado aplicar políticas públicas tendentes a garantizar, si o si, «proteger el bolsillo de la gente, que no haya desabastecimiento y protección al tejido productivo nacional».

Agregando que » la economía dominicana tiene maneras de adaptarse a cualquier situación. De ahí que recalco en la necesaria unidad de los sectores, pues la crisis afecta a todos y hay que tener una base solida para actuar en conjunto. Ante situaciones externas difíciles, unidad interna es la respuesta».

Definitivamente, Sanz Lovatón se destaca, mostrando que lo de él, su éxito, no ha sido un golpe de suerte.

Muy cordialmente,

José Vicente Calderón R.