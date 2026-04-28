Informe alentador

A contrapelo del difícil entorno de incertidumbre económica global provocado por la guerra en Irán, el Banco Central ofreció la buena nueva de que la economía dominicana experimentó un crecimiento interanual en marzo de 5.1 %, impulsada por la construcción (8 %), hoteles bares y restaurantes (8 %) y manufactura de zonas francas (7.8 %).

Se trata del mayor crecimiento económico en los últimos once meses, esta vez liderado por el sector construcción que emergió impulsado por una reducción en las tasas de interés y mayor demanda de cemento, estructuras metálicas y otros insumos.

En febrero, cuando se registró un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 3.9 %, el sector de mayor aporte fue la minería con 9.4 %, pero en marzo su registro interanual fue de 4.3 %, por lo que la locomotora de la economía estuvo impulsada por los sectores construcción, zonas francas, turismo y actividades conexas.

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Se resalta que el crecimiento económico durante el primer trimestre se situó en 4.1 % en correspondencia con las proyecciones del Banco Central, de que el PIB se ubicaría a final de año en torno al 4, aunque el Fondo Monetario lo sitúa cerca del 3.7 %. y el Banco Mundial en 4.5 por ciento.

Otros sectores con mayores tasas de crecimiento durante marzo fueron intermediación financiera (7 %), transporte y almacenamiento (7. 6%), salud (6.4 %), comercio, (5.1 %), manufactura local (3.9 %) y agropecuaria con (2.4 %), lo que indica que construcción, turismo y zonas francas marcaron el paso en términos de aportes al PIB.

El sorpresivo crecimiento del sector construcción sirvió de contrapeso a la reducción que experimentó la minería en marzo (4.3 %) respecto a enero y febrero (9.4 %), al registrar un aporte de 8 % en comparación con el acumulado de 6.7 por ciento.

La economía en su conjunto, de acuerdo al indicador mensual de actividad económica (IMAE) mantuvo en el trimestre un crecimiento sostenido de 3.5 % en enero, 3.9 % en febrero y 5.1 % en marzo para un acumulado de 4.1 %, a pesar de que el precio del petróleo de referencia para República Dominicana se situó ayer en torno a los US$100.00 el barril.

Si se toma en cuenta que la economía cerró en 2025 con crecimiento de 2.5 % y que este año ha estado matizado por la incertidumbre de los aranceles impuestos por Estados Unidos y las guerras en Ucrania y Golfo Pérsico, el informe del Banco Central sobre crecimiento económico acumulado de 4.1 % es noticia alentadora.