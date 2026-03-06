Carrera diplomática

Establece un marco de referencia para los tratados. Esto incluye, por supuesto, los estilos de mediación en las relaciones bilaterales bajo su responsabilidad. Atributos que proporcionan definiciones puramente técnicas a esta disciplina. No son necesariamente esenciales para llevar a cabo tareas que van más allá de las formas y procedimientos burocráticos a los que están sujetos sus cánones.

Por lo tanto, el ejercicio pleno y exitoso de la diplomacia no requiere ni limita sus acciones a las facultades especiales de los expertos.

Los factores políticos y humanos relacionados con la experiencia, la formación y el compromiso del titular son esenciales.

Y esto, definitivamente, queda fuera de las normas diplomáticas establecidas, previstas e invariables. Un detalle contrario a la función negociadora que se le atribuye.

Por lo tanto, los embajadores, cónsules y agregados se encuentran en una posición ventajosa para llevar a cabo su misión y funciones con amplia libertad y con la intensidad que su talento, experiencia y nivel de compromiso les permitan. Aquí, las condiciones están dadas para un mayor éxito.

En este escenario, los Estados se benefician al seleccionar diplomáticos y cónsules tan cualificados como comprometidos e identificados con los intereses de su país y de los gobiernos que representan.

Desde sus inicios, estas han sido obligaciones más propias de estadistas —políticos, humanistas, intelectuales, etc.— que de simples expertos. Esto no los descalifica para participar en las misiones más altas y complejas.

Si bien esto es innegablemente cierto, también es un grave error creer que esta es una tarea exclusiva de los llamados diplomáticos de carrera. Imponerlos únicamente sobre esta base priva a los gobiernos y a los Estados de la oportunidad de aprovechar a individuos talentosos fuera de esta categoría.