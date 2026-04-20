El Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene ante sí el reto de una renovación generacional que le permita consolidar su hegemonía política con miras a las elecciones generales del año 2028.

En el 2018, esa organización marcó un hito en la política dominicana al comprender que su dirección nacional necesitaba un relevo urgente y, bajo esta premisa, decidió que su cúpula debía ser encabezada por figuras jóvenes.

Con esa acción, el PRM puso fin a los periodos de cuatro años de Andrés Bautista en la presidencia y de Jesús «Chú» Vásquez Martínez en la secretaría general, quienes fueron los primeros en dirigir la novel organización fundada en 2014.

Tras un acuerdo institucional entre el liderazgo principal perremeísta, José Ignacio Paliza y Carolina Mejía fueron electos el 14 de junio de 2018 como presidente y secretaria general, respectivamente; ambos fueron reelectos en 2022.

Esa apuesta por la juventud no fue un hecho aislado, sino una estrategia estructural dada la importancia que representa ese segmento social.

Con esa iniciativa, el ahora partido oficialista envió una clara señal de renovación frente a un Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que seguía bajo el liderazgo de Leonel Fernández y un Partido Revolucionario Dominicano (PRD) estancado en la figura de Miguel Vargas Maldonado.

PRM

Sin lugar a dudas, el enfoque fresco y dinámico permitió que, apenas dos años después, el PRM obtuviera su primera victoria electoral durante los comicios de 2020, victoria que fue reeditada y ampliada en 2024 bajo la misma dirección.

Hoy, ante un nuevo proceso de selección de autoridades pautado para julio próximo, el PRM se encuentra en una encrucijada histórica: mantener la coherencia que lo diferencia de las estructuras tradicionales de la oposición o volver a su génesis.

En este contexto, se ha sugerido llevar al actual mandatario, Luis Abinader, como presidente de la entidad política, un hombre joven de apenas 58 años.

PRM tiene previsto escoger Luis Abinader como presidente, en un contienda pautada para julio de este año.

Grupos internos entienden que Abinader debe estar acompañado de una persona más joven que él, como mecanismo para captar a una juventud que cada vez se interesa menos por la participación en la política partidaria.

Esta movida busca consolidar la unidad interna, especialmente cuando se observa que, en la acera de enfrente, el PLD mantiene a Danilo Medina y la Fuerza del Pueblo (FP) sigue liderada por Leonel Fernández.

Para tener una idea de la magnitud del voto joven en las elecciones de 2024, los electores de hasta 35 años sumaron un total de 3,064,810 personas, equivale al 37.62% del padrón electoral.

Eso lo convierte en un voto decisivo, de una población que aspira a rostros nuevos, que, además, hable “su idioma tecnológico”.

En las elecciones generales del 2024, el padrón electoral cerró con 8,145,548 inscritos. De esta cifra, acudieron a cumplir con su deber ciudadano 4,429,079 electores, lo que representa una participación del 54.37% de la población hábil para votar.

Esas cifras muestran un desafío para toda la clase política debido a la abstención se situó en un 45.63%, por porcentaje refuerza la tesis de que los partidos deben presentar estructuras atractivas y renovadas para motivar a ese amplio sector de la sociedad a que acuda a las urnas.

En el caso de las elecciones municipales de febrero de ese año, un 47.82 % del elector no acudió tampoco acudió a ejercer el sufragio.

Desde el proceso electoral de 1996, en las que compitieron los candidatos José Francisco Peña Gómez, del PRD y Leonel Fernández, del PLD, la abstención electoral ha ido en ascenso hasta nuestros días, rondando casi el 50%.

Por primera vez el oficialismo, con su candidato Luis Abinader gana las elecciones presidenciales ganó las elecciones en el 2020, donde estaban convocado para votar 7,529,932 dominicanos, sin embargo, la una participación se limitó a 55.29 %, es decir una abstención de 44.71%.