Lo que decimos

Señor director:

Es muy importante tener presente la frase que expresa, lo que decimos nos abre y nos cierra muchas puertas, es por eso que debemos ser muy cuidadosos con nuestras expresiones para no llegar a ofender o a herir a otros.

A veces nos excusamos tras el dicho popular, los hechos valen más que las palabras, cuando en realidad lo que decimos es tan importante que puede tener más poder que nuestros actos, en ocasiones por no cuidar lo que decimos lastimamos a nuestros compañeros, condenamos sus vidas y hasta nos separamos de ellos; a causa de eso es bueno recordar siempre que no sólo somos lo que hacemos, si no también lo que decimos.

Es por esa razón que debemos tener cuidado de nosotros mismos, de lo que opinamos de nuestros seres queridos, de lo que comentamos con los demás y deseamos, muchas veces somos perseguidos por las palabras que decimos en momento de ira y daríamos cualquier cosa por retirar lo que hemos dicho, otras veces nos sorprende enormemente que las palabras dirigidas a nosotros tengan el poder de lastimarnos, incluso años después de que fueron pronunciadas, las palabras tienen un poder increíble, tengamos cuidado con lo que decimos, para que podamos vivir en paz con nosotros mismo y en armonía con los demás.

De manera que si nos convertimos en personas cuidadosas y pensantes de nuestras propias expresiones vamos a poder convivir sin ninguna dificultad con los demás y sin lugar a dudas vamos a ser seres humanos más felices, por lo mismo es necesario que nos comprometamos a cuidar siempre lo que decimos u opinamos, no sólo porque de no hacerlo ofendemos y herimos los sentimientos de otros, también porque esa actitud al final de todo lo que nos va a bproporcionar son sentimientos de culpas, estrés y otras enfermedades, es una excelente decisión optar por sólo realizar comentarios positivos y de aportes a los demás ya que de esa manera vamos a beneficiar grandemente a nuestros hermanos y también vamos a recibir abundante bendiciones, todo esto sería tan fácil y hermoso cuando de verdad tomemos la sabia decisión de cuidar siempre lo que decimos para a si poder decir a gritos, soy feliz porque respeto y protejo a los demás cuidando mis palabras.

Atentamente,

Iris de la Cruz Paula