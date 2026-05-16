Inauguran “Nónum” planetario interactivo

Santo Domingo.- El Museo Nacional de Historia Natural inauguró el nuevo espacio interactivo “Nónum”, un moderno planetario ubicado en su sexto piso, concebido como un centro educativo e inmersivo dedicado a la astronomía, la ciencia y la divulgación del conocimiento para toda la familia.

La iniciativa fue desarrollada en colaboración con la Presidencia de la República, el Voluntariado del Museo y la Fundación Propagás, con el objetivo de fortalecer la oferta educativa y cultural del país a través de experiencias tecnológicas innovadoras.

La encargada de educación del planetario, Katherine Bautista, explicó que el nombre “Nónum” proviene de las lenguas de los pueblos originarios del Caribe, quienes utilizaban este término para referirse a la Luna, símbolo que inspira el enfoque científico y cultural del nuevo espacio.

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Bautista destacó que el planetario cuenta con una capacidad aproximada para 100 personas y está diseñado para ofrecer proyecciones inmersivas, actividades didácticas y una cartelera permanente de contenidos educativos relacionados con el universo, la astronomía y la exploración espacial.

Asimismo, señaló que el espacio busca convertirse en un punto de referencia para la enseñanza de las ciencias en República Dominicana, especialmente para niños, jóvenes y familias interesadas en aprender de manera interactiva y entretenida.

“Nónum” forma parte de una estrategia más amplia de modernización del Museo Nacional de Historia Natural, que busca integrar tecnología y educación para acercar la ciencia al público de una forma más dinámica y accesible.

Con esta apertura, el país suma un nuevo atractivo cultural y educativo que promete impulsar el interés por la astronomía y fortalecer la formación científica en futuras generaciones.