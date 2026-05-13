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Tribunal declara extinción de la acción penal a favor de propietaria de Neptuno’s

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Tribunal declara extinción de la acción penal a favor de propietaria de Neptuno’s

Martillo del juez.

Santo Domingo.- El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró la extinción de la acción penal a favor de la empresaria Avis Altagracia Soto Mercedes, propietaria del establecimiento Casa Club Neptuno’s, tras verificar el cumplimiento total de las reglas impuestas en un proceso judicial previo.

Con esta decisión, el magistrado Deiby Timoteo Peguero Jiménez en el 2024 ordenó el cese de toda medida de coerción que pesaba contra la ciudadana en razón de dicho caso.

La resolución judicial se fundamenta en que Soto Mercedes cumplió en el 2022 de manera estricta con las condiciones fijadas en una suspensión condicional del procedimiento, acordada previamente con el Ministerio Público y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Según el dictamen, al haber transcurrido el plazo de prueba de 24 meses sin que mediara revocación, la normativa procesal penal impone declarar el fin de la persecución penal.

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A raíz de este fallo, la empresaria ha procedido a intimar formalmente a diversos medios de comunicación digitales para que retiren las informaciones relacionadas con el proceso penal extinguido.

La defensa técnica de Soto Mercedes sostiene que, al no existir una sentencia condenatoria firme y haberse certificado la inexistencia de antecedentes penales vigentes, la permanencia de dichas noticias afecta el derecho constitucional al buen nombre y la dignidad de su representada.

Asimismo, instituciones como la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) han sido notificadas sobre el estatus jurídico actual de la propietaria de Neptuno’s, confirmando que no figuran registros de inmovilización de cuentas ni medidas bancarias preventivas en su contra.

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TEMAS: #Avis Altagracia Soto#Extinción de la acción penal#Neptuno's
Lázaro Medina Familia

Lázaro Medina Familia

Hijo, hermano, padre, esposo y católico. Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Periodista con larga experiencia en temas de actualidad. Desde el 2015 formo parte del gran equipo de El Nacional donde me desempeño como redactor y coordinador de contenido. Previamente estuve en Telesistema 11 y El Nuevo Diario. Ganador de una Mención especial en el Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2024, por la serie de reportajes 'Ríos y balnearios'.