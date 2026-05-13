Santo Domingo.- El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró la extinción de la acción penal a favor de la empresaria Avis Altagracia Soto Mercedes, propietaria del establecimiento Casa Club Neptuno’s, tras verificar el cumplimiento total de las reglas impuestas en un proceso judicial previo.

Con esta decisión, el magistrado Deiby Timoteo Peguero Jiménez en el 2024 ordenó el cese de toda medida de coerción que pesaba contra la ciudadana en razón de dicho caso.

La resolución judicial se fundamenta en que Soto Mercedes cumplió en el 2022 de manera estricta con las condiciones fijadas en una suspensión condicional del procedimiento, acordada previamente con el Ministerio Público y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Según el dictamen, al haber transcurrido el plazo de prueba de 24 meses sin que mediara revocación, la normativa procesal penal impone declarar el fin de la persecución penal.

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A raíz de este fallo, la empresaria ha procedido a intimar formalmente a diversos medios de comunicación digitales para que retiren las informaciones relacionadas con el proceso penal extinguido.

La defensa técnica de Soto Mercedes sostiene que, al no existir una sentencia condenatoria firme y haberse certificado la inexistencia de antecedentes penales vigentes, la permanencia de dichas noticias afecta el derecho constitucional al buen nombre y la dignidad de su representada.

Asimismo, instituciones como la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) han sido notificadas sobre el estatus jurídico actual de la propietaria de Neptuno’s, confirmando que no figuran registros de inmovilización de cuentas ni medidas bancarias preventivas en su contra.