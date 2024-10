Caso Pimentel, cura en salud

Con el revuelo alcanzado por la doble función de Carlos Pimentel como director de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) y de Alianzas Público-Privadas (APP) ha salido a relucir una advertencia que había hecho el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, a quien se dirigían todas las miradas por el desliz en que se incurrió.

En un documento había advertido sobre una posible violación de la ley 247-12 sobre Administración Pública con los dos cargos ocupados por Pimentel.

La revelación de ese documento sugiere muchas interrogantes en torno al decreto con que el director de DGCP fue designado con las mismas funciones en la APP.

Peralta Romero se lavó las manos al haber advertido tanto al presidente Luis Abinader como al propio Pimentel que el nombramiento podría generar un conflicto de intereses. No quería cargar con culpas que no son suyas.

El nombramiento ha sido duramente cuestionado por distintos sectores que consideran que con la decisión no solo se violan leyes, sino porque da lugar a conflictos de intereses. Pimentel se ha defendido señalando que las funciones en la DGCP las ejercerá de manera honorífica.

El nombramiento no solo ha generado reperpero jurídico, sino político. Sectores del PRM y aliados no han visto con buenos ojos que un funcionario tenga que desempeñar dos cargos, como si entre ellos no existieran otros con la solvencia moral y profesional para dirigir uno de los puestos.