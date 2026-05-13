PARAÍSO, Barahona.– Cientos de manifestantes paralizaron este martes el tránsito por la carretera del Sur Costero en demanda de la construcción de un nuevo puente en la comunidad de La Mercedita.

A la protesta se sumaron residentes de La Ciénaga, Los Patos, Calderón, Los Blancos, Paraíso y Enriquillo, quienes rechazan que la estructura sea simplemente reparada y exigen al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la construcción de un puente nuevo y más amplio.

Los comunitarios aseguran que la actual estructura representa un peligro constante para los conductores y que su estrechez ha provocado taponamientos y numerosos accidentes fatales.

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Advirtieron que mantendrán el paro por tiempo indefinido hasta que las autoridades dejen de hacer promesas y den inicio a la construcción de la nueva obra.

Recordaron que en el puente de La Mercedita, ubicado en la costa sur, se han registrado múltiples accidentes con pérdidas humanas, además del progresivo deterioro que presenta la estructura.

Señalaron que el puente fue construido hace más de 60 años, al igual que el puente de Los Blancos, entre las comunidades de Los Patos y Paraíso, el cual tuvo que ser intervenido de urgencia por Obras Públicas hace unos dos años debido a su avanzado estado de deterioro.

Actualmente, el tránsito en toda la zona del Sur Costero permanece paralizado, con cientos de vehículos varados a la espera de una solución por parte de las autoridades.