NUEVA YORK, SNY.- El dominicano Freddy Peralta volvió a demostrar su capacidad de ajuste sobre el montículo y, pese a un inicio complicado, completó seis sólidas entradas para guiar a los Mets a una victoria sobre los Tigers el martes.

Peralta no tuvo el arranque más cómodo de la temporada. Detroit lo obligó a trabajar fuerte desde temprano, haciéndole realizar 21 lanzamientos en una primera entrada sin carreras y otros 27 en el segundo episodio, donde permitió dos anotaciones producto de un jonrón solitario y un elevado de sacrificio.

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Sin embargo, el derecho encontró rápidamente la manera de corregir.

“Acabo de hablar con Francisco Álvarez y fue genial”, explicó Peralta. “Nos reunimos, ajustamos un poco el plan entre innings y pudimos conseguir outs”.

Después de permitir un doble al iniciar la tercera entrada, Peralta tomó el control total del encuentro y retiró en fila a los siguientes ocho bateadores.

La única amenaza importante llegó en el quinto episodio, cuando Colt Keith conectó sencillo con dos outs. Riley Greene siguió con otro imparable, pero Peralta reaccionó con un preciso disparo al plato para retirar a Keith cuando intentaba anotar tras un lanzamiento desviado.

“Eso fue importantísimo”, comentó el dominicano. “Tuve que correr fuerte y pude hacer un buen tiro a home, mientras Alvy hizo un gran toque para completar la jugada”.

La acción permitió que Peralta regresara para una sexta entrada en la que lució dominante, apoyado en dos ponches para cerrar su presentación.

El derecho terminó con labor de seis entradas, dos carreras permitidas, siete hits, una base por bolas y siete ponches.

“Tengo confianza en mí y en todos mis lanzamientos”, afirmó. “Simplemente cambiamos la manera de usar algunos pitcheos, la ubicación de la recta y algunos ajustes con la curva y el slider”.

Esta fue la segunda ocasión en sus últimas tres aperturas en la que Peralta logra completar al menos seis entradas.