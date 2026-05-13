Wilson Camacho

Director de la Pepca

El tiempo que se ha tomado para completar, como había anunciado, el expediente 2.0 del caso Senasa genera muchas conjeturas. Con los detalles que ha ofrecido sobre el escándalo de corrupción en la aseguradora estatal se entiende que están atados todos los cabos. Pero la demora que se ha observado genera inquietud.

Tedros Adhanom

Director de la OMS

Ha hecho lo que se supone mandan las circunstancias no solo para evitar alarmas, sino para enfrentar los casos de hantavirus. Con el antecedente de la pandemia de la covid-19 sabe de antemano la incertidumbre que reinaría si por algún descuido el brote se expande. Esfuerzos y recursos no deben ahorrarse para contener la propagación y el pánico.

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Ligia Amada Melo

Exministra de Educación

Con su respaldo a las consultas propuestas por el Gobierno para transformar el sistema educativo en su conjunto coloca el interés nacional por encima de las diferencias particulares. Es la actitud que se necesita. Por su larga experiencia en el sector su apoyo a la iniciativa es un aporte que merece valorarse.