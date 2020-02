¿Quién ganará el Oscar el domingo?

El Oscar, el reconocimiento de mayor prestigio y ‘glamour’ dentro del mundo del cine, representa también, cada año, el cierre o clausura de la temporada de premios de la industria.

¿Quién ganará el Oscar el domingo? Esa es la interrogante cuya respuesta constantemente ronda la nuestra mente; a veces creemos estar en lo correcto y a veces no. Pero en uno u otro caso tenemos al menos nuestras predicciones y/o preferencias.

De cualquier, modo, no cabe duda de que la suerte está echada, y como dice el viejo refrán “a cualquiera le toca”.

Claro, hay que estar entre los nominados para poder tener la oportunidad de celebrar la noche del Oscar el próximo domingo.

Mientras tanto, si así lo desean, los amantes del cine pueden repasar en Amazon Prime algunos de los clásicos ganadores como mejor película.

Entre estos están, “The Apartment”, 1960, la comedia romántica del legendario Billy Wilder, sobre un empleado de oficina que trata de avanzar su carrera, prestando su apartamento a sus jefes para

encuentros extramaritales. Jack Lemmon y Shirley MacLaine tienen los roles principales, y ambos están simplemente fabulosos.

Tambien “In the Heat of the Night”, 1967, el drama de misterio y suspenso que explora las consecuencias del racismo en un pequeño pueblo de Mississippi. Dirigida por Norman Jewison con dos estupendas caracterizaciones de Sidney Poitier y Rod Steiger.

“Midnight Cowboy”, de 1969, que ofrece una temprana exploración de la homosexualidad en un New York inhóspito y que está muy lejos de ser la tierra prometida, es otro de los clásicos disponibles en

Amazon Prime. Dos inmejorables, Jon Voight y Dustin Hoffman encabezan el reparto.

Para quienes gustan del drama familiar pueden intentar un reencuentro con “Ordinary People” (1980), “Terms of Endearment” (1983) o “Rain Man” (1988), en el mano a mano de Tom Cruise y Dustin Hoffman –el autismo y la avaricia se van de viajes.

Si lo que quieren es experimentar horror y suspenso, entonces el film ideal para streaming es “The Silence of the Lambs”, 1991, con la legendaria actuación de Anthony Hopkins como Hannibal “El Cannibal” Lester. Esta película, por cierto, es una de las pocas que ha ganado los cincos grandes premios Oscar: mejor película, director, actor, actriz y guion.

En el otro extremo, sin embargo, se ubica “American Beauty”, 1999, la comedia existencial que representó el debut como director de Sam Mendes, quien este año busca repetir aquel enorme triunfo

con la película “1917”. ¿Lo logrará? Esa es una de las preguntas que todos nos hacemos.

Pero, en fin, no podemos dejar de mencionar que Netflix, la cual consiguió el mayor total de nominaciones al Oscar, con 24, ofrece también un selecto grupo de ganadores del principal premio de la Academia como “The King’s Speech”, “No Country for Old Men”, “The Departed”, “Unforgiven”, “The English Patient”, “Dances with Wolves”, “Driving Miss Daisy” y “The Silence of the Lambs”.

El servicio de streaming tiene en su amplio católogo, además, algunas de las competidoras este año como “Marriage Story”, “The Irishman” y “The Two Popes”, que compite en algunas categorías menores.