Cirugía plástica después de dar a luz es peligrosa

Causa mucha sorpresa, admiración y en ocasiones dudas, cuando en sus redes sociales muchas mujeres famosas muestran sus cuerpos a días de dar a luz, orgullosas de exhibir una barriga completamente plana y un cuerpo en forma, como si no hubieran sufrido las consecuencias normales de este hermoso proceso.

“A veces la genética está bendecida y más si te cuidas durante el embazado”, afirma la reconocida cirujana Tania Medina, agregando que fuera de esos casos, sí hay figuras del medio que se dan retoquitos en su cuerpo inmediatamente dan a luz, lo que no es correcto y puede ser peligroso.

“Se debe esperar mínimo un periodo de 8 a 12 meses luego de dar a luz y la razón es que nuestro cuerpo está con muchas hormonas en esos momentos y todas ellas pueden producir coágulos y aumentar el riesgo de trombombolismo pulmonar y muerte”, explicó.

La doctora Tania Medina es colaboradora de Despierta América de Univisión y ‘celebrity expert’.

La cirujana recuerda que luego de un embarazo los cambios en el cuerpo de una mujer, son totalmente impredecibles, por lo que si tenemos una cirugía plástica, se puede llegar a estar igual o peor que antes de hacerla. Entonces si problablemente aunque tengas una cirugía plástica tendrás que darte unos retoquitos luego de dar a luz esa bendición que te dio Papa Dios”.

Sobre el amor propio relacionado a lo físico, cuando profesionales de la conducta afirman que es solo emocional, explica que la autoimagen es una de las características de una autoestima positiva, aunque no es la única y para cultivarla debemos trabajar en ella todos los días, siempre desde la empatía con nosotros mismos, sabiendo que somos seres perfectamente imperfectos.

Entre canto y cirugía

La doctora Tania Medina es conductora, entrevistadora y ahora acaba de presentar en Miami su bachata Enamórate de ti, saliendo airosa de cada uno de estos intentos.

¿Cómo hace para realizar tantos roles al mismo tiempo? –le preguntamos- “Todo el mundo me pregunta eso. Yo me levanto temprano y me dejo apoyar de personas que tienen talento en cada área, porque sola no podría llegar tan lejos, pero con mi equipo sí”.

Enamórate de ti, una composición de su autoría junto al productor y cantante Nicolas Tovar, que tiene como fin promover el amor propio e invita a reconocer lo mejor que hay en nosotros, y aprender a amarnos por encima de todo.

Sobre esta nueva faceta dice que está abierta a lo que le traiga el universo, mientras tanto la canción es coherente con su mensaje de que debemos amarnos antes de hacer cualquier cambio físico o interno, porque el amor es la base de la felicidad.

Medina fue nombrada como Embajadora de Buena Voluntad de la Organización Intergubernamental IIMSAM y Organización de Naciones Unidas durante el evento «Global Women Leaders 2023». Es además una de las 50 mujeres más poderosas de Forbes y de las 25 poderosas de People en Español.