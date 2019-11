“Es satisfactorio saber que ya como deporte somos parte del Pabellón de la Fama”.

Con esa expresión de júbilo celebró Claudine García su ingreso, el pasado domingo, a la inmortalidad del deporte dominicano.

García Albizu fue una de dos mujeres que hicieron historia ese día y parte de un selecto grupo de deportistas exaltados por el Pabellón de la Fama, en el 53 Ceremonial realizado en el auditorio en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Se convirtió en la primera atleta de racquetbol, sin importar el sexo, exaltada por el Salón de la Fama. Junto a ella, Eneida Pérez hizo historia convirtiéndose en la primera ajedrecista del sexo femenino.

“Son sensaciones indescriptibles las que he vivido en estos últimos días. Saber que he sido reconocida e incluida entre los grandes deportistas de mi país, y como agregado, ser la primera atleta de mi disciplina que entra al Pabellón de la Fama, no hay calificativos para expresar la emoción que siento”, afirmó.

Se mostró esperanzada en que su exaltación marcará el rumbo de otros atletas de su deporte que reunen los méritos para ser exaltados en el futuro.

La hoy inmortal, que debutó siendo una adolescente a nivel de Juegos Centroamericanos en la versión de México 90, considera que sus ex compañeros de selección Rosa Gómez y Andrés Marranzini tuvieron desempeños para ser elevados a la inmortalidad.

Apoyo familiar

Claudine agradeció a sus padres y hermanos el apoyo familiar que le dieron en su época de atleta.

Expresó que sus progenitores, Rafael y Alba Albizu de García, le dieron el respaldo y la fortaleza para construir una carrera de leyenda dentro de su disciplina. También elogió la cooperación y el cuidado dispensado por sus hermanos Rafael, José y Luis García. Este último fue su edecán durante la exaltación del domingo.

“El éxito de mi carrera se lo debo al respaldo familiar todo el tiempo, sobre todo en los momentos más difíciles”, dijo esta deportista que durante su discurso de exaltación exhortó a la juventud que nunca renuncien a luchar por sus sueños e ideales, a “que no se rindan ante las adversidades y que hagan las cosas con amor, disciplina y honestidad”.

Sus medallas

García es la atleta dominicana con más participaciones en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y la máxima ganadora de medallas. En México 90 debutó ganando tres bronces en las modalidades de sencillo, mixto y por equipo. Luego, Claudine ganaría otras 12 medallas en Juegos Centroamericanos, una de oro, siete de plata y cuatro de bronce.

El oro lo obtuvo en Ponce 93. Dice que fue la medalla que más disfrutó por que venció a una atleta mexicana, el país que por antonomasia ha dominado el racquetbol a nivel del continente, sobre todo en la rama masculina.

Esas 15 medallas le reportaron igual cantidad de premios como Atleta del Año de su federación, estableciendo una marca como la deportista más galardoneda por una institución federativa. Lo hizo seguidamente desde 1991 hasta el 2004.

Fue una ganadora de medalla de oro, plata y bronce en Mundiales a nivel juvenil y alcanzó la décima posición del ranking mundial amateur.

A nivel profesional, García escaló hasta la quinta posición a nivel universal, siendo, en ese entonces, la primera racquetbolista latina que se ubicaba en tan importante escalafón. Fue la cuarta ranqueada en el Tour Profesional de Racquetbol WPRO de Carolina del Norte 2002, donde avanzó a semifinales.

En dos oportunidades fue seleccionada como la mejor atleta de La Florida y fue subcampeona en el Abierto de Racquetbol Femenino de los Estados Unidos.

Obtuvo tres medallas de bronce en el Campeonato Panamericano del 2009 celebrado en Honduras, logrando sus hazañas en sencillos, dobles y por equipos.

Centroamericanos

García ganó sólo un oro y lo hizo en los Centroamericanos de Ponce 93, donde se coronó en la modalidad individual.

En los Centroamericanos de Maracaibo 98 obtuvo bronce en dobles y por equipos femenino.

Una de sus mejores actuaciones la tuvo en la versión de El Salvador 2002, donde ganó tres platas, en sencillo, dobles y por equipos. Repitió una actuación similar en los Centroamericanos del 2006 celebrados en Cartagena de Indias, Colombia y participó en los últimos Juegos con una plata, en los Mayagüez 2010 (Puerto Rico).

En idividual, resumió un oro y tres platas. Además, dos platas y tres de bronce en dobles femenino. De igual modo, plata y tres bronce por equipos y un bronce en mixtos.

Mundiales juveniles

La destacada atleta ganó dos títulos en Campeonatos Mundiales Juvenil, logrando sus hazañas en 1992 y 1994. También, en este mismo de competencia, Claudine fue subcampeona en el 1990 y 92, agregó un bronce en el 90, dos terceros lugares en el 91.

García debutó en Juegos Centroamericanos en México 90, siguió en Ponce 93, Maracaibo 98 (Venezuela), El Salvador 2002; Cartagena de Indias 2006 (Colombia) y Mayagüez 2010 (Puerto Rico). Compitió en tres ediciones de los Juegos Panamericanos: Winnipeg 99 (Canadá); Santo Domingo 2003 y Guadalajara 2011 (México), además de asistir como a los de Mar del Plata 95 (Argentina) cuando el racquetbol debutó como deporte de exhibición.

UN APUNTE

Récord para atletas RD

Claudine es la que más medallas ha ganado para el país con 15 (México, 3; Ponce, 1; Maracaibo, 2; Cartagena, 3; El Salvador, 3; Mayagûez, 3) y tiene el récord de dominicanos con más presencia en los Centroamericanos.