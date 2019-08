El aumento de diez pesos en el pasaje de las rutas interurbanas, dispuesto por el Consejo Nacional del Transporte (Conatra), comenzó a aplicarse este lunes, mientras el presidente de esa entidad, Antonio Marte, advirtió que la medida solo se echará para atrás, si las autoridades deciden dialogar con los transportistas.

Marte alegó que su deseo es que el precio del transporte se mantenga inalterable, pero dijo que diez pesos solo sirven “para compensar el incremento en el costo de los combustibles”.

“Ello sirve solo para compensar el alto costo que tienen los choferes, como consecuencia del constante aumento en los derivados del petróleo. Esa medida que hemos tomado solo se echará para atrás si las autoridades deciden conversar con nosotros para buscar una solución al problema”, dijo Marte.

El empresario aclaró que el alza no incluye a las rutas del transporte urbano, aunque dijo que ha recibido presión de los choferes para que se tome una decisión similar.

“Esto no incluye el transporte urbano, pero hay que estar claros de algo: donde quiera que hay rutas de Conatra, habrá aumento con el tiempo, pero por ahora solo se ha aumentado el interurbano”, aclaró. Criticó al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) por no tomar medidas para “corregir el desorden del transporte”.

Mientras, pasajeros de diferentes rutas, ubicadas en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, se quejaron esta mañana por el incremento del pasaje hacia las provincias La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal y Juan Sánchez Ramírez, entre otras. En las rutas hacia San Francisco de Macorís (Duarte), y Salcedo (Hermanas Mirabal) se dispuso un alza de diez pesos, según mostraron algunos pasajeros.

El pasaje en ambas rutas costaba 250 pesos y fue elevado a 260, mientras el de Cotuí (Juan Sánchez Ramírez) se elevó de 230 a 240. También se incrementó diez pesos al pasaje de las provincias La Vega, Bonao (Monseñor Nouel, Puerto Plata, Montecristi y Santiago Rodríguez.

Rafael Cabrera, cobrador de la ruta de Salcedo, culpó al Gobierno por la medida y opinó que el pueblo debe reclamar para que las autoridades no se hagan de la vista gorda cuando se toman decisiones como esa. “Los pasajeros han mostrado inconformidad porque no estaban preparados para el aumento”, dijo. Algunos de los pasajeros pidieron al Gobierno que busque una solución que evite el alza.