En una escena poco habitual dentro del mundo del espectáculo, donde normalmente los fotógrafos persiguen a las celebridades en busca de la imagen de portada, esta vez los roles se invirtieron. Mientras la cantante Rihanna posaba en la alfombra roja de un evento de su marca de belleza Fenty Beauty en la India, un fotógrafo rompió el protocolo con una petición inesperada: no solo quería fotografiarla, también tomarse una foto con ella.

La intérprete de “Umbrella”, “Diamonds” y “Work”, lejos de mostrarse distante, accedió con naturalidad y una amplia sonrisa a la solicitud del profesional. Sin poses forzadas ni gestos de incomodidad, la artista oriunda de Barbados protagonizó un instante genuino que rápidamente captó la atención del público.

Rihanna junto al fotógrafo.

El video del encuentro no tardó en viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios han resaltado la sencillez y cercanía de la artista, en una industria en la que normalmente se traza una línea divisoria entre figuras públicas y medios de comunicación.

Tras tomarse la fotografía, un gran grupo de fotógrafos intentó abalanzarse de inmediato sobre la artista para conseguir también un recuerdo fotográfico, pero la seguridad lo impidió.