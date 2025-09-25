Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó este jueves a 11 provincias y al Distrito Nacional en alerta amarilla, mientras mantiene a seis en verde, ante los aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento provocados por la incidencia de una activa onda tropical combinada con una vaguada en altura.

Las provincias en alerta amarilla son: Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Altagracia, El Seibo, Azua, Distrito Nacional, La Romana, Samaná, Hato Mayor, Monte Plata y San José de Ocoa.

En tanto, en alerta verde permanecen: Barahona, Peravia, Pedernales, San Juan, Sánchez Ramírez y San Cristóbal.

El organismo de socorro recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, en especial en las demarcaciones bajo alerta.

Asimismo, advirtió que se espera un deterioro en el oleaje debido al fuerte viento generado por la onda tropical, afectando la costa atlántica desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez).

El COE exhortó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro.