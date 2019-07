Ganar el tiempo

Por lo elevada de la temperatura interna el más simple movimiento en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se presta a conjeturas. Es lo que ha ocurrido con una decisión que parece rutinaria, como el adelanto de su congreso elector para ganar tiempo.

Es impensable, aunque nada se pueda descartar, que el adelanto del 17 al 10 de agosto del encuentro para inscribir las precandidaturas presidenciales obedece a algún tipo de maniobra contra algún sector en particular.

La decisión tiene lógica toda vez que el partido necesita mayor margen de tiempo para entregar a la Junta Central Electoral (JCE) antes del 22 de agosto, cuando vence el plazo, la lista de los aspirantes.

Pero no es ningún secreto que la atmósfera en el PLD sigue caldeada y que las aguas no han bajado a su nivel tras la decisión del presidente Danilo Medina de no competir en las elecciones de 2020.

La gente estará atenta al proceso por la fuerte rivalidad que ha crecido entre los seguidores de Medina y del expresidente Leonel Fernández.

Además de los precandidatos presidenciales el PLD tiene que trabajar con la inscripción y presentación de otros competidores a diferentes cargos electivos.