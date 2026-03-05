El artista urbano sorprendió al equipo boricua con el envío de los Adidas BadBo 1.0 PE, un calzado exclusivo diseñado especialmente para este encuentro.

La Selección de Puerto Rico saltará al diamante del Clásico Mundial de Béisbol con un estilo inigualable gracias a Bad Bunny.

Adidas BadBo 1.0 PE

Esta colaboración entre el «Conejo Malo» y la marca Adidas busca fusionar la cultura popular con la identidad nacional de la isla en el escenario deportivo más importante del béisbol.

Primicia

La primicia de este nuevo calzado fue revelada por el pelotero de los Dodgers de Los Ángeles, Kiké Hernández.

En una entrevista para ESPN, la estrella presumió los «spikes» y compartió detalles sobre el proceso creativo liderado por el cantante.

Diseño

El diseño incorpora los colores vibrantes de la bandera de Puerto Rico, reflejando la visión de Bad Bunny sobre su país y reforzando la estrecha relación que existe entre la música y el deporte profesional.

Momento clave

Este gesto de respaldo llega en un momento clave, ya que el equipo se alista para competir en la sexta edición del torneo, que se llevará a cabo del 5 al 17 de marzo.

Países

El evento reunirá a la élite del béisbol en tres países como: Japón, Estados Unidos y Puerto Rico. Bajo un formato de Round Robin inicial, 20 equipos buscarán su pase a los cuartos de final, con el objetivo final de llegar a Miami, ciudad que albergará la gran final del campeonato.

El calendario de la novena boricua comenzará con intensidad el viernes 6 de marzo, cuando se enfrenten a Colombia a las 6:00 pm ET.

El equipo continuará su camino en la fase de grupos midiéndose ante Panamá el sábado 7, seguido por Cuba el lunes 9 y cerrando esta etapa frente a Canadá el martes 10 de marzo.

Cada partido será fundamental para asegurar su clasificación entre los ocho mejores del torneo.